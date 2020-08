AleaSoft: El Gobierno portugués confirma un precio récord mundial de 0,01316 $/kWh en la subasta solar

Entrevista de Emiliano Bellini, de pv magazine, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft. En la entrevista se analiza los resultados de la subasta de capacidad solar de Portugal que cerró el martes con un nuevo precio récord mundial de 11,14 €/MWh El gobierno portugués ha revelado algunos resultados preliminares de la subasta de 700 MW de energía solar finalizada el martes.

En una nota de prensa, dijo que se asignaron 670 MW de capacidad de generación eléctrica, de los cuales 483 MW se destinaron a proyectos fotovoltaicos vinculados a almacenamiento, mientras que los restantes 177 MW y 10 MW se asignaron a proyectos bajo la opción de remuneración de “compensación del sistema” y el régimen de "contrato por diferencia", respectivamente.

También confirmó que la subasta atrajo la oferta más baja del mundo para un proyecto fotovoltaico a gran escala de 0,01114 € (0,01316 $)/kWh, que es ligeramente más baja que el precio de 0,0112 €/kWh revelado por un periódico financiero portugués durante el primer día del ejercicio de adquisición, y aún más baja que la oferta de 0,0135 $/kWh presentada por el grupo energético francés EDF y la china JinkoPower en una licitación de 2 GW celebrada en Abu Dhabi.

El comunicado de Lisboa también dijo que 100 MW de capacidad de almacenamiento de energía fueron garantizados por el fabricante de módulos de Corea del Sur Hanhwa Q Cells, también el mayor ganador de la subasta, con 315 MW de capacidad asignados entre la mitad de los 12 lotes de proyectos ofrecidos. El periódico de negocios portugués Expresso había informado anteriormente que la eléctrica española Iberdrola, la italiana Enel y el desarrollador de energías renovables Tag Energy, parte del Grupo Impala francés, fueron los otros postores exitosos.

El comunicado oficial no mencionó otros precios finales de la electricidad ni proporcionó detalles del proyecto.

Al comentar los resultados preliminares, Antonio Delgado Rigal, director ejecutivo de la compañía especializada en previsiones de energía Aleasoft, dijo que los contratos a 15 años adjudicados en la subasta fueron la clave para comprender la razón de un precio tan bajo. Esto, combinado con los derechos de tierra y conexión a la red garantizados por la subasta, hace que las ofertas a precios bajos sean atractivas. También explicó a pv magazine que garantizar el acceso a la tierra y a la conexión para los parques fotovoltaicos en Portugal es más complicado que en España, aunque los dos países comparten el mismo mercado eléctrico.

Otro aspecto importante a considerar, según Delgado Rigal, es la imagen de solvencia que proyectan los ganadores. Por ejemplo, el ganador absoluto ha sido Hanwha Q‑Cells que pertenece al Hanwha Group, uno de los grupos empresariales más grandes de Corea del Sur, que está enviando un mensaje: ha llegado a la Península Ibérica con mucha solidez financiera.

El entrevistado agregó que el récord mundial que se ha establecido es una buena noticia para el desarrollo de la fotovoltaica y especialmente para los consumidores portugueses que tendrán un ahorro en sus facturas. No obstante, los bajos precios de esta subasta portuguesa no van influir en el precio del mercado eléctrico peninsular ni en los precios de los contratos bilaterales a largo plazo y los PPA. Delgado Rigal concluyó diciendo que 0,01114 €/kWh no es el precio de la fotovoltaica.

Un año antes, Delgado Rigal había llegado a la misma conclusión sobre la oferta final más baja de la primera subasta fotovoltaica de Portugal. Esa ronda de adquisiciones generó un precio de la electricidad solar de 0,0147 €/kWh, lo que marcó un nuevo récord mundial para ese momento.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-pv-magazine-antonio-delgado-rigal/