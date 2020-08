NTT Ltd. impulsa la experiencia virtual de "estadio global" para los aficionados del Tour de Francia Comunicae

jueves, 27 de agosto de 2020, 13:21 h (CET) El evento deportivo anual más grande del mundo se llevará a los aficionados a las carreras en todo el mundo a través de una experiencia tecnológica innovadora, entregada a distancia por primera vez por NTT, debido a la COVID-19 NTT Ltd., el socio tecnológico oficial de A.S.O, anuncia que acercará el Tour de Francia 2020 a los aficionados a través de una tecnología innovadora, que les permitirá ver la carrera desde sus hogares de una manera única y formar parte de la experiencia de "estadio global". Debido al impacto de la COVID-19, 70 empleados de NTT operarán de forma remota desde los cinco continentes para dar soporte a la carrera de tres semanas de duración que tendrá lugar del 29 de agosto al 20 de septiembre de 2020.

NTT ha desarrollado una "Técnica de Zona Virtual" que reúne diferentes tecnologías para ofrecer sus servicios del Tour de Francia de forma remota por primera vez. Esto mantendrá al personal seguro mientras apoya el desarrollo de la carrera y brinda una experiencia mejorada para los aficionados.

Para crear un "estadio global" digital para los amantes del ciclismo que no pueden estar en la carretera este año, NTT y A.S.O. han hecho uso de sus capacidades avanzadas de análisis de datos en tiempo real. Los datos y análisis en vivo se presentarán en múltiples canales, incluyendo:

Una nueva aplicación de datos de realidad aumentada (AR): además de las imágenes de la carrera en directo, la aplicación proporcionará a los usuarios seleccionados una forma única de ver e interactuar con los datos de la carrera en vivo y los increíbles paisajes del Tour de Francia. Por primera vez, esto permitirá a los fans apreciar la escala del evento en 3D desde su hogar. Con una vista desde el cielo sin precedentes, verán a los ciclistas entre montañas, valles, ríos y lagos, y tendrán acceso a datos interactivos en vivo sobre la carrera, mientras sienten que están viendo la carrera desde un helicóptero.

Datos adicionales para la transmisión de televisión en directo: NTT Ltd. Y A.S.O proporcionarán nuevos datos y visualizaciones como parte de la transmisión de televisión en vivo. Esto proporcionará una nueva forma de ver y comprender la carrera y el rendimiento de cada equipo.

El canal social @letourdata: los datos compartidos a través del canal @letourdata permitirán a los aficionados mantenerse al día con lo que sucede con la carrera, incluso si están en movimiento. También, proporcionará una visión más profunda del rendimiento de los ciclistas, las estrategias de su equipo y las predicciones del #NTTPredictor.

El juego oficial "Tour de France Fantasy": la gamificación de la carrera mejorará la experiencia de los aficionados, con predicciones de aprendizaje automático proporcionadas por #NTTPredictor en cada etapa. Los aficionados pueden sumergirse en la experiencia del Tour de Francia, compitiendo con otros aficionados de ideas afines.

El Tour de France Race Centre: la plataforma de seguimiento en vivo del Tour de Francia también se ha rediseñado por completo para 2020, para mejorar la experiencia del usuario y aprovechar los servicios de plataforma en la nube de vanguardia. Race Center 2.0 ofrece una experiencia de segunda pantalla, que muestra datos clave de la carrera, telemetría de los ciclistas en vivo y otros conocimientos que incluyen predicciones y comentarios de carreras.

Los servicios gestionados de NTT salvaguardarán el éxito operativo de la carrera. Los servicios de colaboración gestionados permitirán al equipo de soporte tecnológico global comunicarse y un enfoque de “seguro por diseño” permitirá la gestión de amenazas en tiempo real, garantizando la seguridad.

Ruth Rowan, directora de marketing de NTT Ltd., comentó: “Esta no es solo una novedad en el Tour de Francia, sino una novedad en el deporte; todo lo que antes hubiéramos hecho físicamente se ha trasladado a un entorno remoto. El deporte tiene el poder de inspirar y queríamos que el público disfrutara de la carrera este año incluso si no puede estar en la carretera. Nuestro trabajo con A.S.O. ha demostrado, cuando trabajamos juntos, que podemos encontrar soluciones para hacer grandes cosas. La innovación significa que los aficionados verán la carrera de una manera diferente, se acercarán más a la acción y más personas que nunca podrán disfrutarla de manera segura ".

Para sus 50.000 empleados, NTT Ltd. también lanzó su Tour de France Hackfest, una competición en la que cualquier persona de la empresa puede sugerir innovaciones futuras para la carrera con el objetivo de crear el estadio conectado más grande del mundo. La iniciativa anima a los empleados a pensar de manera diferente y refleja la cultura de innovación de la empresa.

Rowan añade: “El enfoque que estamos adoptando en el Tour de Francia este año, revolucionará la forma en que se emitirán los eventos deportivos en el futuro. Estamos usando tecnología para llevar la experiencia de los fans al siguiente nivel. Los nuevos desafíos que hemos abordado al prepararnos para la carrera de este año están inspirando a nuestro equipo a desarrollar muchas más ideas fantásticas para atraer a una nueva generación de aficionados con conocimientos digitales".

Yann Le Moenner, Director Ejecutivo de A.S.O. comentó: "En los últimos cinco años, hemos construido el Tour de Francia con NTT Ltd. y este año hemos continuado nuestro viaje de transformación digital bajo circunstancias únicas. La gente ha visto los beneficios del deporte incluso durante la pandemia. Mucha gente hizo ejercicio durante el confinamiento y ahora incluso más gente monta en bicicleta para viajar. Podemos usar la tecnología para asegurar que la experiencia del aficionado sea más rica que nunca. Estos cambios son buenos para el mundo. Por ejemplo, si podemos utilizar el Tour de Francia como plataforma para acelerar el ciclismo en las ciudades, podemos mejorar la salud de las personas y disminuir nuestro impacto en el medio ambiente".

