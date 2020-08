Los expertos de Termiser Protecciones recomiendan equipar los garajes para prevenir impactos Comunicae

jueves, 27 de agosto de 2020, 12:20 h (CET) Termiser Protecciones es una de las firmas más reconocidas en la fabricación y venta de elementos protectores de distintos entornos, entre los que se encuentran los garajes y parkings, cuyo objetivo primordial es el de prevenir daños en la carrocería de los vehículos que circulan por ellos La protección de columnas para garajes es una solución cada vez más extendida en este tipo de entornos para prevenir daños importantes en la carrocería de los automóviles que transitan por estos lugares.

Los garajes y parkings, en muchas ocasiones situados en plantas subterráneas, disponen de un gran número de columnas y pilares, un aspecto que, unido al poco espacio para moverse del que se suele disponer, hace que se produzcan pequeños impactos al maniobrar.

A pesar de que la mayor parte de los vehículos de nueva fabricación que salen al mercado incorporan mecanismos de alerta ante la cercanía de obstáculos, en ocasiones, los conductores se despistan y, en el momento menos esperado, pueden darse ciertos sustos que supongan un desembolso inesperado.

Esos problemas pueden evitarse gracias al uso de los protectores para garajes y parkings y a los topes de estacionamiento que están pensados para amortiguar estos golpes y, de esta forma, reducir o eliminar cualquier posibilidad de tener que pasar por un taller de chapa y pintura.

Adaptables a todo tipo de construcciones

Los protectores de garajes pueden colocarse en cualquier lugar de este entorno, ya sean pilares, columnas o paredes, de cualquier formato, ya que no importa si son cuadradas o redondas, pudiendo recurrir a los productos que mejor se amoldan a cada caso.

También se pueden encontrar en su catálogo los artículos en diferentes diseños y colores, de forma que esté en sintonía con el resto de las instalaciones.

No solo se busca garantizar la integridad de los coches y motos que puedan hacer uso de este recinto, sino que también se garantiza minimizar los riesgos de las paredes y pilares a los que puedan alcanzar.

De esta forma, los conductores podrán estacionar su vehículo con total tranquilidad, evitando la sensación de estrechamiento del camino que se suele experimentar en este contexto.

Termiser Protecciones es una firma especializada en la protección de acabados en esquinas, salientes y paredes, en entornos donde se necesite su uso: además de parkings y garajes, también dispone de productos para aeropuertos, centros infantiles, complejos deportivos, centros médicos, industria, logísticas y puertos de embarcaciones, entre otras posibilidades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.