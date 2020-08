Carpintería Metálica Villanueva ayuda a elegir el toldo de aluminio que mejor se adapta al hogar Comunicae

miércoles, 26 de agosto de 2020, 12:00 h (CET) Con las altas temperaturas y el buen tiempo, pueden surgir nuevas necesidades en una casa, como la de tener un buen toldo de terraza o jardín para salir en plena luz del día sin pasar un calor excesivo Los toldos de aluminio para balcones, terrazas y jardines sirven tanto de elemento decorativo como para proporcionar sombra y aportar comodidad al espacio, además de ser muy funcionales para cualquier hogar. En Carpintería Metálica Villanueva, expertos en carpintería de aluminio, recomiendan instalar toldos de aluminio para paliar los efectos del calor tanto en verano como el resto del año.

Si se quiere ampliar la vivienda y disfrutar del jardín, balcón o terraza, tener un toldo de aluminio tiene muchas ventajas:

1.Protección frente a los rayos del sol, por lo que se puede disfrutar del espacio todo el día.

2.Elemento decorativo. Es fundamental que esté en armonía con el resto de la casa tanto en color como en forma.

3.Tranquilidad y sombra. Aporta intimidad al espacio para disfrutar plenamente de él.

4.Ahorro en la factura de la luz. Gracias a la instalación de un toldo, se puede controlar la temperatura del interior de la casa, ya que el calor hace que esté el aire acondicionado más horas encendido durante el día.

Existen muchos tipos de toldos de aluminio hechos a medida, o incluso, pérgolas, pero dependerá del espacio que se disponga y del uso que se le pretenda dar al mismo. En Carpintería Metálica Villanueva recomiendan utilizar toldos de aluminio en balcones o terrazas, y si hay espacio en el jardín, es interesante colocar pérgolas de aluminio.

Para elegir el mejor toldo se debe tener en cuenta:

Material: el aluminio por excelencia. Es un material que dura muchos años sin estropearse dadas las condiciones climatológicas.

El tejido de la lona. Elegir bien el tejido según la zona donde esté situada la casa, no es lo mismo en zonas donde llueve habitualmente que en zonas de secano.

Medir el espacio. Lados abiertos o cerrados, cúpula, calzada semi circular, a dos aguas, etc.

La estructura. Retráctil, cubierta, manual, automática, etc.

Si es necesario instalar un toldo en casa, contacta con Carpintería Metálica Villanueva y se encargarán de todo para asesorar a sus clientes lo mejor posible creando espacios para disfrutar al máximo de las noches de verano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.