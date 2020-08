el 23% de los usuarios prefieren las consolas de sobremesa frente a ordenadores o smartphones El perfil que más videojuegos demanda por Internet se sitúa entre los 25 y 34 años, con un 36% de usuarios, seguido por la franja de entre 35 y 44 años, con un 34% Redacción Siglo XXI

miércoles, 26 de agosto de 2020, 10:28 h (CET) El próximo 29 de agosto se celebra el Día Internacional del Gamer, una cita dedicada a reivindicar al sector de los videojuegos y a sus aficionados: tan solo en España, un 47 por ciento de usuarios juega a diario. El sector facturó 1.479 millones de euros en 2019, posicionándose como primera opción de ocio audiovisual frente a otras industrias como la música grabada o el cine, según un estudio de la Asociación Española del Videojuego.



Además, durante este año la búsqueda de productos gaming se ha visto incrementada por la pandemia del coronavirus: los videojuegos se han convertido en una vía de escape y evasión durante la crisis sanitaria, que obligó a los usuarios a permanecer en sus hogares durante meses. De hecho, la Organización Mundial de la salud recomendó jugar a videojuegos durante el confinamiento por el coronavirus para reducir los niveles de estrés.

Chollometro, la mayor comunidad de compras online en España, confirma la tendencia: “Un 15% del total de los chollos que publicamos en la plataforma pertenecen a la categoría gaming”, explica David Gutiérrez, director de comunicación de Chollometro. Con motivo de la efeméride, la marca analiza la evolución de los hábitos de consumo y del perfil de usuario gamer en España en su II Barómetro.



El comprador online: entre 25 y 34 años y cada vez más femenino

En Chollometro, la edad del perfil que más videojuegos demanda se sitúa entre los 25 y 34 años, con un 36% de usuarios, seguido por la franja de entre 35 y 44 años, con un 34%. Respecto al género de sus usuarios, un 25% de los usuarios de Chollometro que compran videojuegos en Internet son mujeres, un porcentaje que continúa creciendo año tras año.



Los dispositivos preferidos por los usuarios

El mundo del videojuego está sufriendo notables cambios en los últimos tiempos. Las consolas como PS4, Nintendo Switch o Xbox One continúan reinando, aunque cada vez se consumen más videojuegos mediante descargas digitales y teléfonos móviles. En este sentido, dentro de Chollometro las consolas de sobremesa agrupan un 23 por ciento de la demanda, seguidos de los smartphones, con un 19 por ciento, posicionándose como los dispositivos favoritos de los usuarios para disfrutar de sus títulos preferidos.



En este sentido, la consola más demandada por los usuarios durante el último año y que continúa creciendo en 2020 es Nintendo Switch. “Sus diferentes versiones y la posibilidad de jugar con amigos, ya sea online o de la forma tradicional, hacen que este juego se imponga frente al resto de las alternativas", explica David Gutiérrez, director de comunicación de Chollometro. En este sentido, la marca registra una tendencia al alza de la marca Nintendo en la demanda de consolas.



Además, el porcentaje de usuarios de la plataforma que han adquirido sus juegos para ordenador es de un 18% en contraposición al 23% que prefieren jugar en consola, tendencia que probablemente se mantenga a pesar de que los precios en ordenador suelen ser inferiores y las ofertas más frecuentes.



Los videojuegos, mejor en digital

Chollometro también ha analizado si sus usuarios prefieren aquellos juegos en formato físico o en digital. De acuerdo con la plataforma, las compras de sus usuarios, tanto para PC como para consolas, fueron digitales en un 79%, lo que significaba que menos de dos de cada diez juegos se compraban en forma física. Desde Chollometro explican: “El formato digital tiene demasiadas ventajas, empezando por la comodidad, el precio en el caso del PC, el hecho de no tener que almacenar decenas de cajas de videojuegos y perderlas o poder adquirir juegos antiguos cuando ya han sido descatalogados”.



