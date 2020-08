¿Qué tipo de gamer eres? El gamer sociable es aquel que vive conectado online, y para quien la consola se ha convertido prácticamente una red social más gracias a sus funcionalidades Redacción Siglo XXI

miércoles, 26 de agosto de 2020, 10:02 h (CET)

El 29 de agosto se celebra el Día Internacional del Gamer, y la edición de este año es particularmente especial, ya que los videojuegos han sido una de las principales válvulas de escape durante el confinamiento. Para celebrar esta edición tan singular, desde eBay, la plataforma líder de comercio global, han decidido hacer un breve repaso de los tipos de ‘gamer’ que existen así como de sus gadgets favoritos. Si estás pensando en hacer un (auto)regalo…¡no te los pierdas!

El social

El gamer sociable es aquel que vive conectado online, y para quien la consola es prácticamente una red social más. Todos los juegos de su colección son cooperativos o competitivos online, y a muchos de sus mejores amigos todavía no les pone cara pero sí voz. Algunos de los gadgets favoritos de un gamer social son los auriculares con micrófono para usar durante sus partidas, o los juegos 100% digitales como el Destiny 2 o el PlayerUnknown’s BattleGround (o PUBG)



El competitivo

El gamer competitivo es “primo hermano” del sociable, aunque en su caso el juego online es únicamente una excusa para sacar a relucir las ganas de competición que lleva dentro. Los juegos cooperativos no son lo suyo, y cuando juega a ellos tiende a ir a su aire. Entre sus gadgets favoritos se encuentran también los auriculares, pero la opción TOP para regalarle este día sería un mando nuevo para la consola (por si acaba con el suyo después de una derrota...), o retarlo con uno de los juegos más competitivos por excelencia: el Dark Souls.



El cinéfilo

En contraposición con los dos anteriores se encuentra el gamer que vive los videojuegos como una experiencia privada. Se trata de un perfil que quiere jugar a solas y vivir la experiencia completa del videojuego. El cinéfilo quiere que le cuenten una historia, como si estuviera viendo una película interactiva. Para aquellos que quieren disfrutar la partida como si estuvieran en una sala de cine, nada mejor que una barra de sonido y una TV 4K de 55” para lograr la inmersión definitiva durante el juego.



El deportista

También hay quien, en contra de la opinión popular que considera los videojuegos como una actividad sedentaria, los utiliza como motivación extra para hacer ejercicio. Desde los típicos arcades de baile que triunfaron en los salones recreativos, hasta los nuevos juegos que aprovechan los sensores de movimiento de las consolas para simular partidas de tenis, boxeo, karate, baile o cualquier otra disciplina, los locos por el fitness también tienen su lugar en la comunidad gamer. Mención aparte merece el videojuego Ringfit Adventure de la Nintendo Switch, que ha sido el personal trainer de todos los gamers durante el confinamiento. Y para los que prefieren hacer deporte únicamente moviendo los pulgares, siempre quedan opciones como el FIFA 20 o el NBA 2K20 para sentirse deportista de élite sin tener que sudar.



El viajero

Finalmente, desde eBay nos hablan del gamer que se lleva su hobbie a todas partes, y aprovecha los ratos muertos para jugar a sus videojuegos favoritos. La pausa para el café o durante el viaje en transporte público, cualquier momento es bueno para retomar la partida. Para ellos, sin duda la mejor opción es la Nintendo Switch, una consola que nace con vocación “trotamundos”.



