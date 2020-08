Powermasking Resultados profesionales sin salir de casa Nacho Moreno

miércoles, 26 de agosto de 2020, 09:56 h (CET) Todo buen ritual de belleza que se precie cuenta con una buena mascarilla facial. Sus efectos son múltiples, aportan un extra de hidratación, purifican la piel, nos proporcionan vitalidad….



Hoy os traigo lo último en mascarillas inteligentes, powermasking, un término que ya aparece incluido en el directorio de tendencias y conceptos de Urban Dictionary, ¿pero sabéis realmente lo que es?: “Dícese del tratamiento a base de mascarillas faciales de última generación, súper-potenciadas mediante la combinación de tecnología puntera e ingredientes naturales nutritivos que dan lugar a una piel deslumbrantemente radiante y de aspecto saludable”.



Parece que los responsables de que esta expresión sea tendencia ha sido la marca sueca de tecnobelleza FOREO, que revolucionó la categoría de mascarillas faciales con su portfolio de Powermasking, una completa colección de innovadores tratamientos de belleza que ofrecen resultados profesionales sin salir de casa.



En los tiempos que corren, y más aún después de haber estado confinados varios meses, muchos han tenido que prescindir de los tratamientos en salones especializados y hacer estos en casa. Estaréis de acuerdo conmigo que es bastante complicado conseguir resultados profesionales sin salir de nuestro domicilio, pero parece que Foreo lo ha conseguido revolucionando el mercado del powermasking con su nueva UFO 2.





UFO 2 es la versión mejorada del dispositivo de FOREO, que hizo su debut hace tan solo dos años revolucionando la categoría de mascarillas faciales. El nuevo UFO 2 de FOREO es el dispositivo de cuidado facial con mayor número de tecnologías de híper-infusión del mercado: luces LED de amplio espectro, termoterapia ultra-rápida, crioterapia y pulsaciones T-Sonic™ patentadas por FOREO.



La clave de estos increíbles resultados, reside principalmente en sus impresionantes luces LED de amplio espectro y su gran versatilidad. Marcela Argandoña, SKIN Expert de FOREO, nos explica que “el nuevo UFO™ 2 incorpora un total de 8 luces LED de amplio espectro (463-627nm), ya que incluye también la luz blanca resultante de la combinación rojo, azul y verde. Cada luz tiene una cualidad diferente y llega a una capa distinta de la piel, sacando el máximo partido a los ingredientes activos de las mascarillas”.



Cómo usar UFO™ 2

Su forma de aplicación es muy sencilla, lo primero que tienes que hacer es descargarte la App de Foreo en tu móvil, seleccionar esta y a continuación el dispositivo te irá dando las indicaciones necesarias. Se fija la mascarilla en el dispositivo con el anillo de seguridad, y se desliza UFO 2 por todo el rostro, distribuyendo la esencia de la mascarilla por toda su superficie, masajeando tu piel con movimientos circulares hasta que termine el tratamiento.



La mascarilla inteligente UFO 2 te permite personalizar el tratamiento a realizar, por ello te pedirá el código de barras de la Power Activated Mask que te vas a aplicar a continuación, y en función de la mascarilla elegida -existe una gama de 13 mascarillas diseñadas para cada tipo de piel y necesidad concreta-, la temperatura variará así como las distintas intensidades de ondas, que ayudarán a penetrar mejor en la piel, y las luces LED se activarán según el tratamiento a realizar:



LED Morada: disminuye la aparición de líneas finas y potencia la luminosidad

LED Azul: reduce la aparición de imperfecciones

LED Blanca: potencia la firmeza de la piel y reduce la hinchazón

LED Cian: calma y alivia la piel estresada

LED Verde: ilumina pieles apagadas y unifica el tono

LED Amarilla: reduce la apariencia de rojeces y proporciona efecto calmante

LED Naranja: revitaliza la piel para conseguir un glow natural

LED Roja: potencia la generación de colágeno para un efecto anti-edad



Una auténtica revolución, mascarillas inteligentes que llegan para quedarse, tratamientos ultra-rápidos para conseguir una piel perfecta en tan solo 90 segundos.

