La nueva normalidad al volante

miércoles, 26 de agosto de 2020, 09:07 h (CET) El Covid-19 se ha instalado en nuestra vida cotidiana. Con ello hemos tenido que adaptarnos a cambios, diferentes hábitos y normas que rigen esta “nueva normalidad”.



Las medidas de prevención, la prudencia y el sentido común son esenciales para disminuir el riesgo de contagio en nuestra actividad diaria. Ya estamos familiarizados con las prácticas recién adquiridas que palían en gran parte la propagación del virus, como mantener la distancia, extremar la higiene o evitar las aglomeraciones. La seguridad al volante no es una excepción y adoptar pautas de prevención es igual de necesario que al desplazarse en transporte público o realizar cualquier otra actividad.



Junto a las normas y recomendaciones de seguridad vial hay ahora que añadir las dirigidas a minimizar la expansión del virus, donde el uso de la mascarilla y la adopción de la tecnología se convierten en los nuevos protagonistas de los desplazamientos en coche.



Pagos sin Contacto

Los últimos meses han supuesto un vuelco radical en todos los ámbitos de nuestro día a día. Hemos asumido que el uso de la mascarilla nos va a acompañar durante un largo periodo de tiempo. ¿Pero qué ocurre si vas en el coche? A priori puede parecer que al ir en un espacio privado no hay regla que valga dentro del habitáculo. Pero no siempre es así.



Cierto es que cuando el conductor viaja solo o con otros miembros de la unidad familiar el uso de la mascarilla no es obligatorio. Pero ocurre lo mismo cuando se trata de personas que no conviven juntas. En este caso, todos los pasajeros, incluido el conductor deberán usar mascarilla de manera obligatoria.



De la misma forma, en cualquier tipo de parada que implique bajar la ventanilla y tener un mínimo de contacto con otra persona del exterior del coche, como los pagos de peajes en autopista, se debe llevar la mascarilla puesta. Es el caso de los peajes, los restaurantes de autoservicio o los aparcamientos.



Otros escenarios habituales son el paso por los talleres o por las ITV. Estas han retomado su actividad con ciertas medidas. Es necesario pedir cita previa, acudir sin acompañantes y llevar la mascarilla en todo momento.



Servicios de Movilidad para Conductores El uso de efectivo ha disminuido drásticamente tras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y es que el dinero supone un riesgo de contagio dado el constante traspaso de manos.



Si las opciones de pago sin contacto venían pisando fuerte, esta nueva coyuntura no ha hecho más que acelerar el proceso y multiplicar las opciones a nuestro alcance.



El Telepeaje Via-T es un buen ejemplo de ello, ya que no solo ahorra tiempo y disminuye los atascos en carreteras, sino que evita tener que bajar la ventanilla para realizar el pago.



Esta tecnología se va aplicando poco a poco en diferentes tipos de situaciones. En algunos parkings, gracias a los dispositivos ViaT y lectores de matrícula, es posible entrar y salir sin necesidad de sacar tickets ya que se registra la entrada, se detecta la salida y se hace un cobro por la cuenta bancaria asociada al dispositivo Via-T de manera automática. De este modo se evitan colas para validar los tickets, el contacto directo con máquinas y la interacción con otras personas.



Muy alineado con esta nueva tendencia de servicios de movilidad para conductores, hay empresas como Bip&Drive que han implantado una manera de repostar con la posibilidad de acumular un saldo que se descuenta en los pagos de peajes de autopista, para ello sólo hay que disponer de un dispositivo ViaT asociado a su app para conductores.



