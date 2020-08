La startup GrowPro seleccionada por Lanzadera para su fase Scale Up Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 13:08 h (CET) GrowPro ofrece experiencias educativas en países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Scale Up es una nueva fase dentro del programa de Lanzadera, la aceleradora e incubadora valenciana impulsada por Juan Roig. La aceleradora, que ha creado Scale Up para startups innovadoras y en crecimiento, destinará 400.000€ para la financiación de los nuevos objetivos de GrowPro La empresa de experiencias educativas internacionales GrowPro ha sido seleccionada para la fase Scale Up de Lanzadera. Un nuevo escalón de su programa, diseñado para startups innovadoras con una facturación y crecimiento consolidados y un modelo de negocio escalable. En palabras de Goiko Llobet, cofundador de GrowPro: "Poder entrar en Lanzadera y ser una de las tres startups seleccionadas para Scale Up es todo un orgullo; con un apoyo así nos vemos más fuertes que nunca para afrontar nuevos retos y objetivos".

Lanzadera es una de las mayores incubadoras y aceleradoras de España. Se trata de un proyecto impulsado por Juan Roig, ubicado en Valencia, que ha creado un ecosistema empresarial que reúne todas las fases de puesta en marcha de una empresa, Marina de Empresas. Scale Up es la última fase incorporada al programa, que completa las de Start, Traction y Growth dando así cabida a startups en fases más avanzadas. "Sin duda alguna, Lanzadera ha creado un ecosistema único para startups y formar parte de ello es una motivación extra para poder llevar GrowPro al siguiente nivel", añade Pablo Gil, CoFundador de GrowPro.

Junto con GrowPro, la startup multiservicios Jeff y la herramienta de contabilidad Declarando, comenzarán en septiembre el programa. Hasta la fecha, la incubadora ha apoyado a 400 startups en diferentes fases y ha aportado 15 millones de euros a la financiación de sus planes de crecimiento.

GrowPro nació en 2013 cuando los fundadores Goiko y Pablo decidieron ir a vivir a Australia. Durante su aventura encontraron muchas dificultades y carencias para los jóvenes que decidían probar esa misma experiencia. Comenzaron a ayudar a amigos y conocidos que buscaban vivir en Australia; desde entonces este emprendimiento casual ha crecido hasta convertirse en un referente en el sector travel-tech.

Actualmente GrowPro cuenta con oficinas en seis países y está compuesto por un equipo internacional de 80 personas. Más de 3.000 estudiantes viajan cada año con ellos y su catálogo de experiencias ofrece posibilidades cada vez más variadas en cuanto a destinos y tipos de estudio. Aunque la pandemia ha causado grandes dificultades en el sector de los viajes, la empresa ha aprovechado este periodo para avanzar en otras áreas:"Antes de la pandemia íbamos al 200% con las operaciones del día a día, esto no nos daba mucho tiempo para pensar en el futuro. Este parón lo hemos utilizado para repensar la estrategia de GrowPro, optimizar procesos y meternos de lleno en desarrollos tecnológicos que mejoren nuestra escalabilidad", añade Pere Rúbies, tercer socio del proyecto.

El objetivo de GrowPro en Scale Up es seguir desarrollando la tecnología y mejorando las operaciones con la ayuda del equipo mentor de Lanzadera. Preparar la compañía para un futuro de alto crecimiento que permita la expansión a nuevos países, la gestión de más estudiantes y la oferta de mejores servicios asociados a la experiencia.

