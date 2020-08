Posicionamiento Web en Las Palmas: Islas SEM Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 10:28 h (CET) La importancia del posicionamiento web en Las Palmas cobra un alto interés para las empresas canarias, quienes, acostumbradas a competidores más cercanos y en menor cantidad, desean destacar sobre la competencia online que llega tanto nivel nacional e internacional A pesar del Covid-19, el Posicionamiento Web en Canarias es un fenómeno en auge:

En Canarias, las empresas saben lo vital que es lograr aparecer entre las primeras posiciones del buscador de Google. Para ello, cada vez emplean una mayor cantidad de estrategias que les permita aumentar la captación de potenciales clientes a través de internet. En Islas SEM, una de las solicitudes que llega de manera regular es la de mejorar el posicionamiento web, por lo cual, se trabaja teniendo siempre esto en consideración.

¿Cómo comienza este proceso?

Para trabajar sobre el posicionamiento web de los diferentes negocios en Canarias, lo primero que hay que hacer es conocerlos a la perfección, para ello, se realiza un estudio detallado con la finalidad de conocer cuál es su público objetivo y cuáles son sus clientes potenciales. Es necesario saber esto ya que la estrategia de venta es diferente según el tipo de producto, pues, no es lo mismo vender uno que tenga un costo de 1500€ a uno de 400€.

Uno de los casos más comunes es el de los profesionales del derecho. Los nuevos abogados, quienes hacen uso de las nuevas tecnologías para poder trabajar de forma online, pueden vender algún tipo de documentación legal o una resolución de interés a través de internet, empleando, por ejemplo, las videoconferencias. Sin embargo, en el caso de los despachos más tradicionales, que pueden contar con grandes instalaciones, un alto número de empleados y han realizado grandes inversiones, su público objetivo será quienes apuesten por un trato directo y preferencial, y que, además, estén dispuestos a asumir los costos que esto implica.

Entre las ventajas de contar con un buen posicionamiento web en Las Palmas, destaca la posibilidad de generar una mayor cantidad de interacciones, tales como llamadas o solicitudes de presupuestos, permitiendo aumentar la base de datos de clientes, que, en el caso de los abogados, pueden enfocarse en aquellos que siguen demandando la atención en un despacho ubicado en Las Palmas de Gran Canaria o en Playa del Inglés, o también optar por aquellos que están dispuestos a gestionar sus incidencias vía online.

Optimización del posicionamiento Web con Islas SEM, Agencia SEO en Las Palmas:

El proyecto Islas SEM inicia desde el año 2014, cuando se inicia el proyecto y se empieza a trabajar con posicionamiento web en las Canarias, como Agencia SEO en Las Palmas, aunque desde el 2010 ya hacíamos estudios sobre cómo generar estrategias que pudiesen ayudar a las empresas a posicionarse en la web.

Para que el posicionamiento web se lleve a cabo con éxito, una de las primeras acciones que hay que llevar a cabo es la de optimizar la página web. Hacer una auditoria de la misma, analizar las predicciones del posicionamiento web, el tiempo necesario para mostrar resultados y el presupuesto requerido en función de lo anterior, ya que, todo ello, permitirá entregar un proyecto único orientado al tipo de negocio que lo contrate.

Para que la página web tenga los mejores resultados hay que optimizar el SEO on page, tener en cuenta su funcionamiento, el blog y la tienda online, además, realizar campañas de enlaces e ir escalando el negocio, tomando en cuenta los aspectos que diferencien los productos de la competencia. Este no es un trabajo de un día, requiere un esfuerzo que permita llevar a los negocios a los primeros puestos de Google e impactar en el mercado.

Consultor SEO & Julia Socorro:

En Islas SEM, trabaja el posicionamiento a partir del portal web. Google tiene en cuenta desde los nombres de las imágenes, hasta su composición, pasando por el funcionamiento de la página como tal, lo que hace que el Consultor SEO deba trabajar estrechamente con el programador web y el especialista en comunicación visual, para así poder jugar, incluso, con el porcentaje de colores por imagen a utilizar en la página web.

"Darle SEO al negocio, Darle Músculo comercial". El Posicionamiento Web es una estrategia que hay que visualizar a medio o largo plazo, funciona como un boca oreja, pero online. El consultor SEO busca posicionar en las primeras posiciones del buscador de Google con el objetivo de que recibas una mayor cantidad de visitas de potenciales clientes y que las ventas aumenten. Si bien es cierto que el Consultor SEO no hace ventas, si contribuye a las ventas como buen comercial online.

Mejor Posicionamiento Web en Las Palmas:

Islas SEM es una de las mejores Agencias SEO de Canarias, que, con su crecimiento año tras año, se consolida en el sector comercial como uno de los más importantes aliados cuando se trata de mejorar la presencia online de las marcas.

El posicionamiento web es un arte, no tiene una fórmula mágica. Requiere un gran trabajo tras bastidores, donde se deben mejorar las debilidades y aprovechar las virtudes de un producto, buscando así, que el visitante virtual tenga la mejor experiencia online y pueda transformarse en un nuevo cliente.

Desde Islas SEM trabajan a disposición para mejorar el posicionamiento web en Las Palmas, en Canarias, o en España.

