Repara tu Deuda Abogados cancela 58.808 € con 12 bancos a un vecino de Granollers (Barcelona)

martes, 25 de agosto de 2020, 09:20 h (CET) El cliente del despacho de abogados estaba arruinado y con cinco hijos a su cargo El Juzgado de primera instancia nº2 de Granollers (Barcelona) ha reconocido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de MJ, vecino de la ciudad, casado y con cinco hijos a su cargo, quedando libre de este modo de todas sus deudas. MJ acumulaba una deuda de 58.808 euros con 12 bancos. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de esta legislación, que entró en vigor en España en 2015.

“El caso de MJ -explican los abogados de Repara tu Deuda- es como el de muchas otras familias que se van endeudando para cubrir préstamos anteriores y al final no ven salida. Nosotros siempre aconsejamos que si se tiene una deuda no se pidan más préstamos para solventarla porque es una solución que empeora la situación a la larga”. “Por suerte -añaden- la Ley de Segunda Oportunidad permite a aquellas personas que han podido caer en este y otros errores, empezar de cero sin deudas”. Repara tu Deuda abogados representa a más de 9.000 personas ante los juzgados españoles, ha tramitado el 85% de casos en nuestro país relativos a la Ley de Segunda Oportunidad y ostentan el 100% de éxito en los casos tramitados.

Una de las claves del éxito de Repara tu Deuda Abogados es que se adaptan a las posibilidades de cada uno de sus clientes. Eso ha permitido a los abogados ser los primeros en España y posicionarse líderes. Afirman que no tiene sentido pedir grandes honorarios a sus clientes ya que se trata de personas arruinadas, muchas tienen miedo a iniciar los trámites para acogerse a la legislación y otras no pueden pagar los honorarios que les piden los despachos de abogados para tramitar el caso.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app con la que logra reducir aún más los costes del procedimiento, así como también que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada. Para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. La tecnología permite abaratar costes del procedimiento y permite al despacho de abogados poder dar servicio a aquellas personas que no pueden acudir a un despacho de abogados tradicional debido a los altos costes iniciales y del procedimiento.

