Lo importante es tener apoyos

La construcción es uno de los sectores más antiguos de la historia. Desde el principio de los tiempos, uno de los elementos que permitió a las personas desarrollarse en sociedad, fue la construcción. Mientras que la agricultura y la ganadería daban un sustento con el que nutrirnos, la construcción nos daba un lugar donde vivir, dormir y protegernos del tiempo y las amenazas externas. Es por eso que hoy en día sigue siendo una actividad tan importante, porque cubre unos ámbitos necesarios en la vida de todas las personas.



Afortunadamente, generación tras generación, las condiciones de los trabajadores en general han ido mejorando poco a poco, y como no iba a ser menos, en el caso de la construcción ha pasado igual, tanto las condiciones como la seguridad laboral han ido en aumento y más específicamente en los últimos años.



Uno de los elementos más comunes que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la construcción, son los andamios, y vamos a hablar hoy sobre ellos, y sobre sus ventajas:



Seguridad

Habrá personas que temen a las alturas, y habrá personas que no, pero creo que podemos asegurar que si nuestro trabajo se desarrolla a varios metros del suelo, todos queremos pisar sobre algo sólido que nos de confianza. Pues esto es lo que hacen los andamios. Se trata de construcciones sólidas y firmes, que aseguran unas condiciones laborales aptas para los trabajadores, intentando reducir al mínimo los riesgos de su actividad.



Además, la mayoría de las personas no se fijan tanto en las obras como para darse cuenta de que hay varios tipos de andamios, pero el caso es que los hay, y que elegir el adecuado juega un papel fundamental a la hora de prevenir riesgos. Tal y como podemos ver en empresas de andamios, la lista de variedades es muy amplia, de forma que podemos adecuar el sitio donde se va a trabajar, tanto los materiales, como el diseño de los andamios, para así velar por la seguridad sin entorpecer las tareas.



Eficiencia

Montar y desmontar andamios, es una de las tareas más sencillas en la construcción, de hecho sus profesionales están tan acostumbrados a hacerlo que el primer día suele ser bastante para montar y organizar la construcción de los andamios para todo el periodo de obra. Si bien hay varios tipos de andamios, con respecto a sus formas y sus materiales, la mayoría son relativamente fáciles de utilizar y no suelen suponer problemas durante la obra, lo cual permite la dedicación exclusiva a las tareas de construcción, sin tener que estar pendientes del andamio.



Además, dependiendo de la zona o de cómo sea el terreno sobre el que vamos a trabajar, también existen andamios móviles o adaptables, para que el cambio de un lado a otro se realice de manera todavía más cómoda, evitando repetir una y otra vez la tarea de montar y desmontar. Empresas profesionales como Todoandamios, hacen un buen homenaje a su nombre, y cuentan con todos los tipos de andamios que se necesiten.

Economía Este es el último factor que hemos elegido, pero creednos, no por ello el menos importante. El ajuste y reducción de los costes, son cruciales no solo en la construcción, sino en cualquier tipo de negocio que pretenda generar unos beneficios suficientes para subsistir, y hacerlo de manera sostenible a lo largo del tiempo. Con una empresa de andamios como la que estamos mencionando hoy, los costes se ven reducidos considerablemente al contar con la opción de utilizar andamios de segunda mano, y además poder devolverlos de nuevo para que otras empresas sigan utilizándolos después.



Es importante destacar que la segunda mano ni mucho menos es un indicador de deterioro, ya que en estos casos, y sabiendo que es un tema tan delicado como la vida de los trabajadores, están asegurados los controles de calidad necesarios para mantener en perfectas condiciones todos sus andamios.