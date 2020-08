La Piemontesa implanta en Reus el primer ristorante-tienda de la cadena Comunicae

lunes, 24 de agosto de 2020, 14:40 h (CET) La marca ha inaugurado esta semana de agosto un espacio dentro del restaurante para la venta de productos gourmet. Esta nueva iniciativa podrá ser implantada en otros resurantes de la cadena La Piemontesa, una de las empresas líderes en España en el sector de restauración italiana, ha implantado en su establecimiento de la calle Batán, 32 de Reus (Tarragona) el primer espacio de tienda Piemontesa dentro de un restaurante de la cadena, reforzando así su oferta de productos propios, entre otros.

Los nuevos mostradores de producto ofrecerán a los clientes, tanto del propio restaurante como a aquellos que acudan directamente a comprar en la tienda, una gran variedad de productos gourmet.

Esta nueva propuesta ofrece, en un espacio único, una amplia gama de productos que abarca tanto los propios elaborados o semielaborados por la marca, como son gratinados, carnes, postres, pastas rellenas o frescas y salsas exclusivas de La Piemontesa, que solo precisaran ser calentados antes de consumir, como otras alternativas: conservas, embutidos, aceites, una amplia bodega y, por supuesto, algunos de los ingredientes secretos elaborados en exclusiva por La Piemontesa, que los clientes no podrán encontrar en ningún otro lugar, y que harán las delicias de los enamorados de la marca.

Como complemento al espacio físico de esta nueva iniciativa de La Piemontesa, también esta disponible el take away y el servico a domicilio (para producto de restaurante o tienda) y los clientes de la marca podrán acceder en breve a la página web www.piemontesagourmet.com, que será un espacio virtual específico en el que podrán encontrar los mismos productos en la tienda online para que les pueda llegar directamente en sus casas.

Además de esta novedad, el establecimiento La Piemontesa en Reus seguirá ofreciendo los servicios propios de restaurante como venía haciendo hasta ahora, con todas las medidas de control e higiene que garantizan la seguridad de todos sus clientes contra el Covid, al igual que el resto de establecimientos de la red en el resto de España.

Para más información sobre La Piemontesa, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://www.lapiemontesa.com/es

