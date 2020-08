Decálogo del Digital Banking para usuarios según GDS Modellica Comunicae

lunes, 24 de agosto de 2020, 13:38 h (CET) La banca digital ofrece al usuario un servicio integral de calidad, eficaz y personalizado que revierte en un incremento de la confianza de los clientes en la entidad. Las aplicaciones funcionan como fuente de información para conocer las necesidades reales de los clientes y ofrecerles la información sobre aquellos productos o servicios que pueden interesarle según su situación Los avances tecnológicos vividos en las últimas décadas no han dejado de lado al sistema financiero, que ha tenido que adaptarse a esta 'nueva era' caracterizada por los datos, relacionados con tarjetas de crédito, estados, cuentas, tipos de cuentas y todo lo que comporta a las finanzas del cliente; y de aplicaciones o plataformas que sincronizan toda esta información dando paso a un proceso que facilita la relación de los usuarios con las entidades financieras.

La Banca Digital afirma Antonio García Rouco, director General de GDS Modellica “permite ofrecer al usuario un servicio personalizado y de calidad para aumentar su confianza en la entidad y satisfacer las exigencias de movilidad, rapidez y personalización de los clientes”. Según García Rouco, “las aplicaciones procesan y evalúan todo un conjunto de tipos de información que permiten conocer las necesidades reales de los clientes y ofrecerles los servicios e información sobre aquellos productos o servicios que pueden interesarles según su situación. Este hecho redunda en un mejor aprovechamiento del tiempo para el usuario y en mayores probabilidades de venta cruzada para el banco”.

La Tecnología Financiera se ha beneficiado de las innovaciones en Analítica Avanzada, Inteligencia Artificial, Servicios Cognitivos, Internet de las Cosas y Blockchain para dar servicio a un nuevo perfil de usuario cada vez más acostumbrado a las transacciones digitales y acudir físicamente menos a las sucursales. El decálogo de los beneficios que revierte sobre los usuarios al utilizar la Tecnología Financiera es el siguiente:

- Se terminaron las esperas: la banca digital está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 del año.

- Más información sobre los productos: los usuarios encuentran con más facilidad la información sobre medios de pagos, valores de las transacciones e información de interés como temas de educación financiera, tipos de interés; lo cual hace que los clientes se sientan más cercanos y mejor atendidos.

- Mayor confianza en los usuarios: la banca electrónica posee herramientas, protocolos y niveles de seguridad que hace que las consultas y operaciones sean. Protocolos que van desde certificados de seguridad hasta fuertes niveles de encriptación de datos.

- Incremento de la transparencia en los servicios: se han mejorado los costes de los servicios, incluso algunas comisiones a precio cero o transferencias gratuitas en función de los requisitos de los usuarios.

- Total seguridad de las operaciones al utilizar sistemas complejos de encriptación con coordenadas, tokens, e identificaciones electrónicas encaminadas a prevenir a los hackers y sus acciones.

- Plataformas utilizables e intuitivas: algo muy valorado por los usuarios. El aumento del número de dispositivo por usuarios obliga a las compañías a ofrecer diseño responsive que se adaptan a todo tipo de pantallas y configuraciones a la vez que sincronizan los datos para que estén activos independientemente del dispositivo que utilice el cliente.

- Acceso a los movimientos: el usuario accede en todo momento a sus saldos, liquidaciones pendientes, y en algunos casos en función del desarrollo tecnológico avisos de recibos entre otros.

- Fin de los desplazamientos: estos ya han pasado a la historia, los usuarios pueden hacer uso de la banca online y gestionar sus operaciones en cualquier momento 24/7/365.

- Alto nivel de satisfacción por los usuarios pese a no ser su uso generalizado: según un informe de satisfacción de ASFI, más del 80 % de los usuarios puntúa estas herramientas por encima de 8 puntos sobre 10, lo cual significa que son muy útiles para aquellos que las utilizan.

- Capacidad de personalizar la interfaz: con fácil configuración para diseñar menús personalizados con acceso a las funcionalidades preferidas.

No cabe la menor duda que la Banca Digital ha transformado considerablemente la relación entre los clientes y sus entidades. Su éxito reside por una parte en el alto grado de concentración del mercado de servicios financieros que empuja a la población joven a buscar otras alternativas de servicios financieros, enfocados en una mejor experiencia usuario, donde la sencillez y simplicidad del proceso es lo primordial. Y por otra, en la posibilidad de ofrecer servicios financieros no solo en el país del supervisor que otorga la licencia financiera sino también en el resto de países que integran el mercado único europeo, para lo cual el rol del Banco Central Europeo es fundamental en este caso.

GDS MODELLICA:

GDS Modellica, con presencia mundial, es una compañía de software para la gestión de riesgo de crédito. Lleva más de 15 años colaborado con éxito con cientos de instituciones financieras, minoritas, aseguradoras y diversas organizaciones en más de 36 países. La entidad provee softwares de decisión y una tecnología analítica que ayudan a las empresas a gestionar los procesos de riesgos, combatir el fraude y generar relaciones rentables con sus clientes. https://www.gdsmodellica.com

