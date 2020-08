Gran Via BC explica cómo elegir la oficina más adecuada para una empresa en 5 pasos Comunicae

lunes, 24 de agosto de 2020, 10:56 h (CET) Desde Gran Via Business & Meeting Center señalan los aspectos más destacados a tener en cuenta para escoger un espacio de trabajo adecuado a las circunstancias actuales La ‘vuelta al curso’ de este año prevé ser una de las más excepcionales por el estado de incertidumbre sanitaria en la que se encuentra la población a escala global. A día de hoy, son miles de personas en todo el mundo las que continúan desarrollando sus trabajos de manera remota y existe una gran diferencia entre la forma en que se hacen las cosas ahora y la forma en que se hacían hace meses. Ahora se debe seguir más reglas que nunca y los lugares públicos ahora se consideran áreas de alto riesgo para contraer enfermedades. Entonces, ¿cómo afecta esto al mundo empresarial?

Desde el equipo de Gran Via Business & Meeting Center se quiere dar respuesta con una serie de pasos esenciales para poder promover la continuidad del trabajo en espacios de oficinas sin olvidar la importancia de ciertos elementos en el día a día.

La importancia del espacio

Un buen aspecto a tener en cuenta, independientemente del tipo de empresa que sea, es tener en consideración el tipo de oficina que puede ofrecer el centro de negocios.

Muchos espacios de trabajo actuales tienen un diseño de planta abierta, lo que básicamente significa una gran sala para todos los espacios de trabajo en vez de uno asignado a cada empresa. Un diseño como éste permite distanciar los escritorios de forma segura en teoría, pero la mayor seguridad permanece en oficinas separadas y con mucho espacio en su interior, para que los empleados de cada empresa puedan estar separados de forma segura y manteniendo los protocolos sanitarios que crean convenientes. De todos modos, eso no significa que no se puedan encontrar más tarde en otras áreas compartidas respetando siempre las normas higiénicas.

También se han de considerar en este punto las salas de reuniones, mejores cuanto más amplias y luminosas. Ha de elegirse una oficina que ofrezca salas grandes para que las use el personal sin comprometer el espacio individual.

Seguridad en el diseño

El diseño también ayuda a proporcionar un entorno seguro contra las enfermedades. Es de esperar que el diseño de una oficina sea seguro y pueda tranquilizar a los usuarios. En este sentido, es importante poder disponer de un buen sistema de ventilación en el espacio de trabajo. Es el caso de Gran Via BC , que con su oferta de oficinas, todas exteriores, ofrecen ventanas grandes y tecnología de ventilación que permite contribuir con el flujo de aire en sus instalaciones.

Además, los pasillos anchos que las separan también son beneficiosos para permitir que las personas se crucen entre sí con un espacio decente entre ellos.

Otro aspecto del diseño seguro son las puertas automáticas y tarjetas magnéticas, ya que gracias a ellas no hay razón para que nadie toque elementos de fácil transmisión del virus. Es importante que la gente se sienta segura ante todo.

Elegir la ubicación sabiamente

¿Dónde se encontrará la oficina? Cuando el transporte se se ve afectado por una pandemia, como ha sucedido recientemente, llegar al trabajo se vuelve básicamente una tarea complicada. Es importante que cualquier oficina tenga buenos enlaces de transporte, por lo que sería aconsejable buscar oficinas que tengan un fácil acceso en para el personal. Las rutas en bicicleta al trabajo deberían estar más disponibles para aquellos que prefieren no utilizar el transporte público, entre otros ejemplos.

Baja densidad

Hay que tener en cuenta la cantidad de empresas que comparten el espacio de trabajo. Una recomendación es elegir un espacio de trabajo que al menos ofrezca oficinas separadas para cada empresa. Al elegir una oficina dividida en unas pocas empresas por cada piso, se está invirtiendo de manera proactiva en el caso de posibles pandemias y, al mismo tiempo, mantiene las nuevas "normas" sociales que se han tomado por la Covid-19.

Costes

El tema principal de muchas conversaciones. Es importante que el espacio de trabajo contratado ofrezca flexibilidad en la contratación, ya que apostar por este tipo de modelo de contrato permite adaptar el modo y tiempo de uso del espacio solicitado sin alterar los costes fijos o adicionales que puedan surgir.

Con todos estos detalles en mente, el último punto es muy claro: Si el modelo de espacio de trabajo que se ha encontrado cumple con todos estos aspectos, adelante, se ha escogido correctamente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Piemontesa implanta en Reus el primer ristorante-tienda de la cadena Los Modelos Analíticos claves en el sector inmobiliario por su eficiencia y transparencia Decálogo del Digital Banking para usuarios según GDS Modellica Tigriteando explica cómo educar mejor: cambiar la mirada hacia la infancia La factura electrónica no entra en la estrategia de digitalización del sector HORECA