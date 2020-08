The Elder Scrolls Online permite a los jugadores unirse a la aventura desde cualquier nivel Comunicae

lunes, 24 de agosto de 2020, 10:08 h (CET) The Elder Scrolls Online ha lanzado hace pocas semanas su nuevo capítulo, Greymoor. Muchos jugadores del género se animan a probar este fascinante MMORPG. The Elder Scrolls Online es jugable tanto en PC como Mac, y en plataformas de consola PS4 y Xbox One Además del juego base, hay una serie de DLCs y Capítulos que se han ido publicando a lo largo de estos años. Los capítulos suelen salir cada año, y es el equivalente a «expansiones», de otros juegos del género. Hasta día de hoy estos son: Morrowind, Summerset, Elsweyr y Greymoor. El juego base de The Elder Scrolls Online incluye todo el contenido de los capítulos anteriores, excepto Greymoor, que tiene que adquirirse por separado. Siempre funciona así, cuando se lanza un nuevo capítulo, el capítulo anterior toma a formar parte del contenido base del juego.

Luego deben considerarse los DLCs, actualizaciones del juego que salen varias al año, e incluyen contenido diverso. Estos DLCs no se incluyen en el juego base, y deben adquirirse por separado. Pueden conseguirse o bien mediante su compra con Coronas (moneda ingame para la tienda de cosméticos que se adquiere con dinero real: actualmente cada DLC cuesta 1500 Coronas)o pagando la suscripción mensual, en la que todos los DLCs se incluyen.

La suscripción mensual, opcional, se llama ESO Plus. Con el pago de esta suscripción se incluyen todos los DLCs gratuitamente, pero el jugador los tendrá disponibles sólo mientras su suscripción esté activa. Además de todo esto, ESO Plus ofrece una serie de ventajas adicionales dentro del juego:

Acceso total a todos los DLCs, que incluyen nuevas zonas, misiones, mazmorras y más, capacidad Ilimitada de almacenaje para objetos de crafteo, una “paga” de 1650 Coronas mensuales, doble capacidad de espacio en el banco, un 10% adicional de experiencia y obtención de oro, más espacio para colocar muebles en las casas, tintes para vestimentas, doble capacidad de almacenamiento para Cristales de Trasmutación, y acceso a ofertas especiales en la tienda Crown Store.

Para conseguir todo el contenido de todos los capítulos y disfrutar de Greymoor, el jugador puede comprar la Edición Standard. Tiene un coste en tienda o Steam de 69,99€. Los DLCs se pueden adquirir aparte a cambio de Coronas, o adquiriendo una suscripción de ESO Plus. Los DLCs es un contenido adicional, y el jugador no verá truncada su experiencia de juego si no los adquiere.

