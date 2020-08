Crytek anuncia la fecha de lanzamiento para Crysis Remastered Comunicae

lunes, 24 de agosto de 2020, 09:52 h (CET) El juego saldrá en PC, Xbox One, y PlayStation 4 el 18 de septiembre de 2020 Pegado a los talones de su lanzamiento para Nintendo Switch, Crytek ha anunciado hoy que Crysis Remastered saldrá en PC, Xbox One, y PlayStation 4 el 18 de septiembre. El juego estará disponible como lanzamiento digital a través de la tienda online Epic Games, la PlayStation Store, y la Microsoft Store, por 29,99€.

Co-desarrollado junto a Saber Interactive, este shooter clásico en primera persona se enfoca en la campaña original de un solo jugador, y está programado para mostrar texturas de alta calidad hasta 8K, soporte HDR, suavizado de contornos, Screen Space Directional Occlusion (SSDO), iluminación global (SVOGI), lo último en profundidad de campo, nuevos settings de luz, desenfoque de movimiento, Parallax Occlusion Mapping, Screen Space Reflections and Shadows (SSR & SSS) así como nuevos y mejorados efectos de partículas, entre otros. Añadidos adicionales, como la actualización del trazado de rayos, proporciona al juego un gran mejora visual.

Por primera vez un juego de Crytek ofrecerá trazado de rayos en Xbox One X y PlayStation 4 Pro, gracias al software patentado de CRYENGINE. La versión de PC será además compatible con la tecnología NVIDIA® DLSS, usando la extensión de trazado de rayos VKRay Vulkan para NVIDIA® GeForce® RTX GPU.

En Crysis, lo que comienza como una simple mision de rescate se convierte en un campo de batalla, cuando una cadena de islas Norcoreanas se ve invadida por un enjambre de fuerzas alienígenas. Armados con un poderoso Nanotraje, los jugadores pueden volverse invisibles para acosar a las patrullas enemigas, o aumentar su fuerza para devastar sus vehículos. La rapidez, fuerza, protección y resguardo que proporciona el Nanotraje permite soluciones para cualquier tipo de lucha, en añadidura a un enorme arsenal de armas modulares, que da un control sin precedentes sobre la experiencia de juego. En un entorno en constante cambio, el jugador deberá adaptar sus tácticas y equipación para dominar a los enemigos, en un enorme mundo abierto.

Vídeos

Vídeo comparativo donde se pueden apreciar todas las mejoras visuales de la remasterización de Cryisis



