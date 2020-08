La final mundial de Schneider Go Green acogerá a los mejores alumnos para exponer sus propuestas Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 13:16 h (CET) Los ocho mejores equipos presentarán sus propuestas en la final de Go Green Schneider Electric. De las 24.400 inscripciones y 2.900 proyectos presentados, los 16 mejores estudiantes han sido seleccionados para acudir a la final en septiembre 2020 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, organiza cada año su competición mundial para estudiantes, Schneider Go Green. Cada año, los estudiantes presentan sus ideas innovadoras y emprendedoras sobre la gestión de la energía y la automatización para un futuro más inteligente y sostenible en todo el mundo. La empresa anunció los ocho equipos finalistas el 10 de agosto de 2020, que presentarán sus ideas y se enfrentarán en la final del 10 de septiembre de 2020.

Schneider tiene un gran compromiso con la diversidad y la inclusión, razón por la cual los 2900 proyectos que se presentan se escogen de Asia Pacífico, América del Norte, América del Sur, China, Europa, India, y el Medio Oriente y África. También se pide a los equipos que incluyan al menos una mujer para fomentar una representación equitativa.

En Schneider Electric están profundamente comprometidos con la diversidad y la inclusión y, como tal, fomentan una representación equitativa a nivel de liderazgo.

A continuación, el listado de los equipos finalistas:

- Mujeres en la Energía: Rainbow Leung e Yvonne So de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong

- Asia y Pacífico: Felicia Shelly y Vincent Oktavian Kaulika del Institut Teknologi Bandung, Indonesia

- América del Norte: Nainika Sudheendra y Omeed Noorbakhsh, de la Universidad de Tennessee Knoxville, EE.UU.

- América del Sur: Jorge Polo y Angie Redondo de la Universidad Nacional de Colombia, Colombia

- China: Yichen Yao y Yuxiao Lei de la Universidad de Xi'an Jiaotong, China

- Europa: Kseniya Sherbakova y Batyr Ovezov de la Universidad Estatal Rusa de Prospección Geológica Sergo Ordzhonikidze, Rusia

- India: Shalvi Shukla y Anirudh S Chakravarthy de BITS Pilani, India

- Oriente Medio y África: Abdallah Mohamed de la Universidad Alemana de El Cairo - GUC, Egipto y Habiba Abdelwahed de la Universidad Americana de El Cairo, Egipto

"El futuro de Schneider se construye con el talento de las personas con capacidad para utilizar su mejor criterio. Sin duda pensamos que los grandes talentos siguen aprendiendo cada día, se atreven a cambiar y a ser innovadores", comenta Charise Le, directora de recursos humanos de Schneider Electric. "Con Schneider Go Green, se buscan personas que tengan un gran rendimiento y que compartan el compromiso y valores fundamentales y trabajen para lograr un futuro más sostenible".

Los finalistas, respaldados por sus mentores de Schneider Electric, se preparan ahora para la final mundial digital, la última etapa de la competición. Los equipos presentarán sus ideas innovadoras en forma de casos prácticos a un jurado ejecutivo compuesto por ocho líderes de Schneider Electric de todo el mundo. Los equipos también participarán en un evento previo a la exposición organizado digitalmente por Schneider Electric donde asistirán a varias charlas sobre su desarrollo profesional, presentaciones sobre innovación y una charla informal con el CHRO del Grupo y otros líderes de la dirección.

Todos los equipos se entrevistarán con la posibilidad de trabajar en Schneider Electric. El equipo ganador tendrá un viaje con todo incluido a Boston, EE.UU., donde visitarán el Centro de Innovación de Schneider. También se les invitará a una visita personalizada al MIT y a los laboratorios Greentown, la incubadora de tecnología climática más grande de América del Norte. "Schneider Electric realmente trabaja para lograr un desarrollo sostenible", comenta Nimisha Varma, ganadora de Go Green 2019.

Sobre el concurso Schneider Go Green

En los últimos 10 años, Schneider Go Green ha crecido exponencialmente y ha atraído a más de 137.000 estudiantes y recibido más de 21.700 proyectos de todo el mundo. Sólo este año, más de 24.400 estudiantes se han inscrito en el concurso de 172 países y se han presentado más de 2.900 ideas innovadoras, marcando un récord en el concurso.

El concurso de 2021 se lanzará en septiembre de 2020, cuando se celebre la final digital mundial de 2020. Los estudiantes que estén interesados ya pueden preinscribirse en gogreen.se.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Limpiezas Puligaviota: ¿Cómo limpiar las ventanas sin dejar rastro? PINTORES NEJARA: Consejos para pintar la vivienda y pintar como un profesional Clip Studio Paint disponible para Galaxy Agencia de Viajes Aran Travel: Consejos de viaje que nadie se debe perder Cardtronics asume la gestión de la red de cajeros automáticos de Triodos Bank