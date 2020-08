Ladrones y okupas, consejos de seguridad para este verano por ACOPI CERRAJEROS Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 13:20 h (CET) ¿Cómo se puede proteger el hogar mientras se está de vacaciones? Nadie desea tener la desagradable sorpresa de descubrir que ha sido víctima de un de robo cuando regresa de vacaciones o cuando deja su casa por unos días Para evitar esta situación estresante, es importante seguir estos consejos que ofrece un equipo de cerrajeros en Zaragoza para cuando se tenga que ir de casa.

En 8 de cada 10 intentos de robo en vivienda el ladrón llega a pasar por la puerta principal, el 80% de los robos en España tienen lugar, al contrario de lo que se podría pensar, en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia… y la mitad de estos delitos tienen lugar siempre cuando la vivienda está vacía.

Accesos bien cerrados para una vivienda bien protegida

Es un hecho obvio, pero que debe ser recordado. Es importante comprobar que todos los accesos a la casa están bien cerrados, además de la puerta principal, puertas secundarias, ventanas, balcones, etc.

Si es posible, la puerta de entrada debe estar equipada con una cerradura de seguridad, y en algunos casos incluso se debe considerar el blindaje de la puerta de calle con una puerta acorazada correctamente instalada.

Este deseo de mejorar la protección del hogar o negocio también puede llevar a algunas personas a considerar la instalación de una alarma o un sistema de vigilancia por vídeo.

En todos los casos, y cualquiera que sea la seguridad establecida bajo el consejo de una empresa de reformas de seguridad consultada, es importante tomarse el tiempo de comprobar que todos estos accesos están bien cerrados.

Es importante tener cuidado con la puerta de su garaje, que a menudo está equipada con una cerradura tradicional, y por lo tanto representa una cierta vulnerabilidad.

Hacerlo más difícil para los ladrones, una solución obvia

Antes de ser ladrones profesionales, los ladrones son expertos en observación. Si no se tiene cuidado con los hábitos, la información publicada en redes sociales, sólo les llevará unos momentos darse cuenta de que la vivienda está desocupada y lo estará durante días...

Observando ciertos detalles: buzón de correo rebosante de folletos, el jardín sin regar, el felpudo vertical en la puerta puesto por el servicio de limpieza de la comunidad de vecinos, todas las persianas completamente cerradas, …

Tantas pequeñas pistas para los ladrones que se pueden hacer desaparecer pidiendo a vecinos o familiares que se ocupen de estos pequeños detalles.

No sólo se enmascarará la ausencia, sino que las idas y venidas de estos parientes pueden ser un elemento disuasorio para la gran mayoría de los ladrones y okupas que vigilan el hogar.

Por seguridad, se debe informar a las personas de confianza de la ausencia, sea ésta prolongada o no.

El promedio de los robos no dura más de 20 minutos. En otras palabras, los ladrones están obsesionados con el tiempo y con el ruido generado. Si se dan cuenta de que van a perder preciosos minutos rompiendo en la puerta, o encontrando los bienes que buscan para robar, prefieren no arriesgarse a ser atrapados.

Sabiendo esto es importante considerar la posibilidad de poner "trampas" en su casa, como esconder los objetos de valor en lugares inusuales. Joyas familiares en un utensilio de cocina, productos de alta tecnología en armarios cerrados. A menudo, la gente después de un robo, se arrepiente de haber dejado el ordenador en la mesa del salón o las joyas en un joyero.

Preparar las vacaciones desde ya

Por último, es importante conocer que la prevención es la mejor protección contra los intentos de robo y otros robos. Es importante antes planificar las vacaciones contactar con una empresa de reformas integrales experta en sistemas de seguridad tales como puertas, cajas fuertes, rejas, sistemas de alarma... Por lo tanto, mucho antes de irse, se debe comprobar que la póliza de seguro de la casa está al día o que los sistemas de cierre son eficientes y están bien mantenidos.

No hay que esperar hasta el día antes de salir para pedir consejo a un cerrajero Madrid. Si se realizan estas acciones con antelación, se podrá tener una estimación para cambiar por ejemplo una cerradura convencional por una de seguridad, y también podrá hacer un diagnóstico completo de la eficacia de los diversos sistemas de cierre y seguridad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.