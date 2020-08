Argumentos, no el odio sin razón Por eso las grande corporaciones poyan a partidos políticos, crean bulos en sus medios y de alguna forma indirecta a los filonazis, que a su vez se nutre de elementos de escaso cerebro como si fuesen perros de presa sin percatarse José Enrique Centén

viernes, 21 de agosto de 2020, 08:55 h (CET) El acoso a que se está sometiendo a PODEMOS, al vicepresidente y varios ministros es totalmente irracional, lo realizan elementos que dan la cara, gestos, proliferación de amenazas de muerte, asaltan la vivienda e incluso amenazan a sus hijos, están siguiendo la misma táctica del nazismo contra los hebreos, ellos llegaron a asesinar a 6 millones de personas, ¿es ese su fin? Lo triste es que el Gobierno en sus cuatros cargos que podrían actuar están silentes, y son: Presidente de Gobierno Pedro Sánchez, Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, junto los «guardianes de la Constitución», aunque en estos momentos el TC sufre un deterioro de credibilidad bastante acusado, pero hay una figura que podría ser válida, viene recogida en el Título II De la Corona, en su Artículo 61.1.- En que se dice «El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.» Buen momento para cumplir con su deber constitucional.

Podemos en el programa que desea llevar a cabo tiene las siguientes propuestas:



Salario Mínimo Interprofesional.



Salario Mínimo Vital.



Sanidad Pública Universal.



Educación Pública.



Inversión a las Investigaciones científicas.



Vivienda digna, con préstamos bancarios que no rocen la usura, como hasta ahora.



Apoyo al Agro y la Pesca, facilitando su beneficio eliminando gran parte de la cadena de intermediarios.



No a la Ingeniería fiscal - Impuestos para todos, quién más posea que pague más.



Impuestos acorde a su valor en: Obras de Arte, Yates, Automóviles de Lujo, Jet privados...



No a la financiación de la Banca a los partidos políticos y prensa. Controlar sus abusos bancarios.



Subvencionar y promover la Energía Solar, vivimos en uno de los países con mayores horas solares del planeta Tierra y

con la coincidencia de tener el único gentilicio mundial que rima con el Sol, español.



Control de los medios esenciales como Gas, Agua, Carburantes, Electricidad.



No a la Privatizaciones de lo Público - NO a las subvenciones de Partidos Políticos, Sindicatos, Fundaciones.



No a las subvenciones en la Enseñanza Privada, Universidades y Grandes Empresas.



Apoyo real a la PYMES.



Derogación del Concordato con la Iglesia Católica.



Devolución de las Inmatriculaciones Eclesiales.

Sobre estos argumentos pueden rebatir los descerebrados, ya lo han hecho las Grandes Corporaciones y como ve firme a los representantes de Podemos para su consecución, de una manera u otra desean que no gobiernen, por ello apoyan a partidos políticos, crean bulos en sus medios y de alguna forma indirecta a los filonazis, que a su vez se nutre de elementos de escaso cerebro como si fuesen perros de presa sin percatarse, siendo estos los que amenazan de muerte o de apalear a hijos de los ministros, pero la mano negra tiene un nombre. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas COVID-19 Las secuelas que deja el coronavirus hacen que muchas personas necesiten asistencia sicológica Leon Trotski en Paraguay Dicen los documentos diplomáticos que en mayo de 1934, Trotski pidió visa en Paris para viajar rumbo al Paraguay en guerra con Bolivia Intento regenerador de Cayetana Álvarez de Toledo no ha perdido su aval ciudadano porque ha demostrado preparación y valentía frente a Casado, en tanto que los barones han fulminado su propia credibilidad Humanismo de Einstein ​La oligarquía del capital privado no es controlable ni siquiera en una sociedad democrática, según su planteamiento ¡Vaya perplejidades! Barbaridades truculentas, de las que no hacemos caso y así nos va