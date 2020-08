Qustodio elabora un listado con 25 hashtags interesantes y de calidad que los menores deberían seguir Comunicae

jueves, 20 de agosto de 2020, 14:00 h (CET) El 23 de agosto es el Día Internacional del Hashtag, en recuerdo del primer uso conocido de los hashtags en redes sociales Utilizar hashtags en redes sociales, es decir, añadir el símbolo de almohadilla (#) seguido de alguna etiqueta puede parecer algo muy actual, pero lo cierto es que desde hace más de una década su uso se ha extendido en las redes sociales, y en los ordenadores conectados desde los años 80. A Chris Messina, experto en tecnología social, se le atribuye el primer hashtag, hace 13 años, #Barcamp a través de un tuit que usó para crear grupos y clasificar mejor los mensajes. Aunque Messina fue considerado un visionario, él mismo confesó que la creación del hashtag ocurrió de forma accidental

Dos años después Twitter adoptaba su uso y nacían así los conocidos Trending Topics. De hecho, según datos de la red social, ya en 2018 se usaron más de 125 millones de hashtags en el mundo. Facebook implantó el uso de hashtag poco después, y en 2011, lo hizo Instagram. Hoy en día, millones de usuarios utilizan hashtags como #love, #instagood o #photooftheday para acompañar sus publicaciones.

Conscientes de su éxito entre menores y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Hashtag (23 de agosto), desde Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, han elaborado un listado con 25 hashtags interesantes y con contenido de calidad para que las familias puedan animar a sus hijos a seguirlos no solo con el objetivo de conseguir “likes” o sumar seguidores, si no como inicio de una conversación, una forma de aprender y de solidarizarse con diferentes causas sociales como el cuidado del medio ambiente:

#Educación (507k publicaciones). #QuickDraw (235k publicaciones), con usuarios que comparten sus dibujos hechos de forma rápida. #Drawing (198M publicaciones). #GraphicDesign (43M publicaciones), para los amantes del diseño gráfico. #GameArt (1M publicaciones), con él muchos artistas comparten dibujos de los personajes de sus videojuegos favoritos. #JugarEnCasa (26,9K publicaciones). #PlayAtHomeMummy (39k publicaciones), porque jugar con los padres puede ser divertido. #FrasesMotivadoras (3M publicaciones). #TrashTag (182k publicaciones), muy utilizado como reto para recoger la basura que otros tiran y no reciclan. #ClimateStrike (632K publicaciones), en apoyo a la planeta y la activista Greta Thunberg #SuperacionPersonal (558k publicaciones). #SalvaElPlaneta (16k publicaciones), por la concienciación de cuidar el planeta. #SayNoToPlastic (662k publicaciones), también para la concienciación de la importancia de reducir el uso de plásticos. #KindnessIsFree (124k publicaciones), con frases y ejemplos de cómo ser amables no cuesta nada. #ChooseKindness (258k publicaciones), sobre la importancia de ser amables. #AntiBullying (525k publicaciones) #KidsJokes (8K publicaciones) con chistes divertidos para niños cada día #EducaTIC (4,6K publicaciones), educación y nuevas tecnologías. #NASA (6M publicaciones sobre el espacio) #FlipBook (152k publicaciones) o el hecho de ver los libros al revés. #NationalGeographic (7M publicaciones de imágenes impresionantes del mundo) #JuegosDidácticos (75,3k publicaciones). #JuegosMentales (22,4k publicaciones). #MatematicasDivertidas (29,8k publicaciones). #Literatura (5,3M publicaciones). Para María Guerrero, psicóloga experta de Qustodio, “una buena forma de acercar a nativos y aprendices digitales es mostrarles cómo la tecnología puede tener usos positivos, didácticos y de interés. No es necesario hablar con hashtags con tus hijos, pero el hecho de conocerlos y mostrarles aquellos que pueden contener publicaciones de calidad es una forma de acercamiento sobre todo con los adolescentes.”

