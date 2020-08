AleaSoft: La energía eólica en España se dirige con pasos firmes hacia los objetivos del PNIEC a 2030 Comunicae

jueves, 20 de agosto de 2020, 13:17 h (CET) El PNIEC español tiene como objetivo que la capacidad instalada de eólica en 2030 alcance los 50 GW, casi un tercio del total de capacidad que se espera en esa fecha, y que sea la tecnología con mayor potencia instalada. Después de algunos años de estancamiento, desde el último trimestre de 2019 se ha reactivado la instalación de nueva potencia eólica, lo que ha permitido que en este julio alcanzara ya dicho primer puesto. Sin dudas, este ritmo de crecimiento permitirá lograr el objetivo establecido A principios de este año 2020, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) apuntaba que la eólica había superado los 25 700 MW instalados en 2019 en España. Los datos más actualizados de Red Eléctrica de España (REE) sitúan la capacidad eólica al terminar 2019 en 25 847 MW a nivel nacional y en 25 413 MW en el territorio peninsular. Sin duda, el año 2019 se puede calificar de espectacular para la eólica, sobre todo durante el último trimestre, teniendo en cuenta que se venía de más de un lustro de completo estancamiento, incluso con algunos años donde se registraron descensos de la potencia eólica instalada.

De octubre a diciembre de 2019, se encadenó una racha de tres meses consecutivos con crecimientos de la capacidad por encima del 2%, con un aumento total de 1,7 GW en tan solo tres meses. Extrapolando a 12 meses, 7,1 GW/año, un ritmo que de mantenerse permitiría alcanzar sobradamente el objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) que sitúa a la eólica en 2030 como la fuente de generación de electricidad con más capacidad instalada a nivel nacional, con 50 GW, casi un tercio de la capacidad que se espera en el mix de electricidad español en esa fecha, seguida por la fotovoltaica, con 39 GW.

Precisamente en julio de 2020, la eólica se situó en el primer puesto en cuanto a potencia instalada en España tanto a nivel nacional como peninsular, gracias a que se han instalado 632 MW entre enero y julio, superando a los ciclos combinados de gas, que ahora pasan al segundo lugar. La potencia total instalada de energía eólica alcanzó los 26 284 MW a nivel nacional y los 26 045 MW en la península.

Los 50 GW del PNIEC para la eólica en 2030 incluyen también la eólica marina, también conocida como eólica offshore. El PNIEC no especifica objetivos concretos para la versión marina de esta tecnología, pero sí que la reconoce como una de las tecnologías más avanzadas entre las que aún no se ha alcanzado una sólida madurez. El Plan reconoce que España tiene un gran potencial para esta tecnología, pero que aún debe rebajar sus costes y su impacto ambiental.

A nivel mundial, la eólica marina se postula como la principal tecnología renovable a impulsar por su alta eficiencia, que puede doblar a la de su homóloga terrestre.

En cuanto a la generación con energía eólica, la mayor variabilidad que presenta esta tecnología, comparada por ejemplo con la fotovoltaica, hace que de momento no se hayan registrado en este año 2020 récords de producción. El récord de producción mensual peninsular se sitúa en marzo de 2018 con 7676 GWh.

