Riot Games se asocia con Cisco para impulsar LOL Esports

Cisco se une a LoL Esports como colaborador de redes empresariales oficial. Se espera que la colaboración mejore el rendimiento de las redes en un 200 % de cara al Campeonato Mundial de 2020. Se construirán centros de retransmisión regionales (RBC, por sus siglas en inglés) en todas las regiones de LoL Esports Riot Games y Cisco han anunciado hoy una colaboración plurianual, lo que convierte al líder mundial de la tecnología en el colaborador de redes empresariales oficial de los esports de League of Legends. La colaboración aportará una infraestructura fiable y la capacidad de establecer redes en cinco continentes, además de tres eventos internacionales que mejorarán la experiencia competitiva de los jugadores profesionales y realzarán la experiencia de visualización de los fans.

Las soluciones de red de Cisco impulsarán "The Realm", el servidor de juego privado utilizado únicamente en las partidas profesionales de la escena competitiva de LoL Esports, en tres importantes eventos internacionales: el Campeonato Mundial de League of Legends, el Mid-Season Invitational y el evento All-Star. La tecnología de redes de alta seguridad, flexible y fiable de Cisco será fundamental a la hora de hacer llegar a todos el videojuego más popular del mundo ahora que inicia su segunda década.

Scott Adametz, jefe técnico de esports en Riot Games, comenta: "Dado que se trata de un deporte que depende completamente de la tecnología, es fundamental que League of Legends emplee una red fiable. Ahora que colaboramos con Cisco, podemos construir y expandir las infraestructuras necesarias para crear la mejor experiencia de esports posible para los fans y jugadores profesionales de todo el mundo".

Brian Eaton, director de marketing deportivo mundial en Cisco ha hablado al respecto: "Nuestra colaboración con Riot Games une al líder del sector de los esports con el líder de soluciones de red para ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores y a millones de fans de todos los rincones del mundo. Cisco se ha comprometido a rediseñar internet de cara al futuro, y los esports afectan en gran medida a dicha meta. Ahora que hay más gente online que nunca por cuestiones de trabajo y ocio, es fundamental disponer de infraestructuras de alta seguridad y flexibles para garantizar la calidad visual y velocidad necesarias en los años venideros".

Cisco proporcionará a Riot diversos tipos de su mejor tecnología de redes, lo que incluye los servidores blade y rack → UCS y los switches de centros de datos de Nexus de Cisco, que traerán consigo mejoras significativas en el rendimiento del juego y en la capacidad de retransmisión de los estudios. Además, Cisco proporcionará una arquitectura flexible para los centros de retransmisión regionales (RBC) de Riot, lo que impulsará la integridad en la escena competitiva de los esports de todo el mundo los próximos años.



The Realm: mejora del servidor de la escena competitiva de los esports

League of Legends es un deporte digital que requiere una planificación estratégica y un tiempo de reacción rápidos. Es crucial para los jugadores profesionales experimentar el menor lag (o "ping") posible. Al implementar la tecnología de Cisco en "The Realm", Riot y Cisco trabajarán de la mano para ayudar a los jugadores profesionales a competir en la Grieta del Invocador con menos de 1 ms de latencia, lo que dará lugar a reacciones casi instantáneas y a una experiencia de juego ininterrumpida. Se espera que los nuevos servidores de Cisco ofrezcan hasta un 200 % de mejora del rendimiento en comparación con la tecnología anterior.

Redes de esports internacionales

Con miras a potenciar la próxima década de deportes digitales, los esports de Riot desplegarán una nueva infraestructura colaborativa mundial, además de mejoras en sus redes. La presencia internacional y local de Cisco proporciona la flexibilidad, accesibilidad y seguridad necesarias a Riot para celebrar eventos de primera categoría en todos los rincones del planeta. Al utilizar la avanzada tecnología de redes de Cisco, los fans podrán ver desde sus casas las retransmisiones de LoL Esports sin ningún tipo de retraso y con una mejor calidad, lo que los acercará a la acción.

Mejoras en los centros de retransmisión regionales

Como parte de una iniciativa global para estandarizar y promover la integridad en la escena competitiva de todo el mundo, Riot Games desplegará más de 200 nuevos servidores del juego para torneos en estudios regionales gestionados a través de la nueva solución de software como servicio (SaaS) de Cisco: Intersight. Por medio de los servidores blade de la serie B de UCS, los servidores rack de la serie C y los switches de Nexus de las series 3000/7000 de Cisco, Riot Games establecerá una infraestructura común a lo largo de 12 centros de retransmisión regionales, lo que incluye la virtualización, almacenamiento y computación, con el objetivo de generar un rendimiento mejorado y con una menor latencia para la escena profesional regional. Los nodos blade de Cisco pueden soportar y adaptarse a los centros de retransmisión rápidamente y sin la necesidad de nuevo hardware, lo que permitirá lanzar las nuevas aplicaciones de esports con facilidad.

Almacenamiento de objetos de Riot internacional

Como líder mundial en el terreno de los esports, Riot Games llevará a cabo una gran expansión mundial de su sistema de almacenaje de objetos, que servirá de apoyo a la distribución de contenido, al procesamiento de redes y al archivo de contenido a nivel mundial. Utilizando las soluciones informáticas de optimización del almacenaje de Cisco, Riot creará un archivo para proteger su legado de contenidos, lo que triplicará la cantidad de espacio y capacidad disponibles.

En la última década, LoL Esports se ha convertido en el mayor deporte digital del mundo, llegando a establecer un nuevo récord mundial de audiencia media por minuto (AMA, por sus siglas en inglés) de 21,8 millones en la final del Campeonato Mundial de 2019. Cisco se suma a varias de las marcas más conocidas del mundo como uno de los principales colaboradores globales de los esports de League of Legends, siguiendo los pasos de Mastercard, Louis Vuitton, AXE (de Unilever), Red Bull, OPPO, State Farm y Secretlab.

Naz Aletaha, directora de colaboraciones del equipo global de esports de Riot Games, comenta: "Al mismo tiempo que aprovechamos el éxito de la primera década de nuestro deporte, queremos unirnos a colaboradores cuya experiencia nos sirva para mejorar a la hora de crear una experiencia deportiva digna de nuestros jugadores profesionales y fans. Los productos de Cisco son del máximo nivel, y estamos ansiosos por aprovechar su tecnología y conocimiento para impulsar los esports de League of Legends".

Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder tecnológico mundial que lleva haciendo funcionar internet desde 1984.

LoL Esports es un fenómeno deportivo global que cuenta con el apoyo de millones de fans de todo el mundo. Actualmente, hay más de 800 jugadores profesionales repartidos en más de 100 equipos de esports de League of Legends de 12 ligas de todo el mundo. Cada liga regional está formada por aproximadamente 10 equipos, que compiten entre ellos a lo largo del año en dos splits de temporada. Los equipos van ganando puntos de campeonato para clasificarse para las dos competiciones internacionales más importantes: el Mid-Season Invitational y el Mundial. Para más información, visitar: www.lolesports.com y www.lolesportsmedia.com.