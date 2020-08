Yibuti: tu próximo destino para viajar

Son tiempos complicados para viajar, pero, una vez amaine la tormenta del Covid, será la ocasión perfecta para salir ahí fuera y descubrir un poco más del enorme y maravilloso mundo que nos rodea. De todos los posibles destinos a visitar una vez lleguemos a la normalidad, Yibuti es uno de los más interesantes que puedes encontrar.



Conocido oficialmente como la República de Yibuti, este país se encuentra en el famoso Cuerno de África. No es especialmente grande, y limita con Eritrea, Etiopía y Somalilandia, además de con el golfo de Adén y el Mar Rojo. Un lugar de antigua actividad volcánica que posee un encanto único en el mundo. ¿Te interesa? Vamos a contarte los requisitos de entrada que tiene y, por supuesto, qué puedes ver en él.



Qué necesitas para entrar y qué puedes hacer en Yibuti

La política de visados de este lugar es bastante clara y sencilla. Si quieres viajar a Yibuti una vez se calme toda esta situación tan extraña que estamos viviendo, lo primero que necesitas es tener una evisa, o lo que es lo mismo, el correspondiente visado Yibuti. Para poder obtenerla, ya que es el requisito fundamental, necesitas cumplir varios requisitos adicionales. El primero y más fundamental es que tengas el pasaporte vigente, junto con una copia de la página del mismo donde figuren todos tus datos.



Junto a eso, debes presentar una fotografía actual con el mismo tamaño que la del pasaporte y, por supuesto, contar con los pasajes para viajar o, en caso de no ser así, al menos con el itinerario del viaje que vas a realizar. ¿Lo tienes todo? Pues también necesitas aportar una copia de la reserva del hotel u hoteles donde vais a quedaros durante la estancia o, en caso de quedaros en alguna casa local, presentar una carta de invitación de quien os va a hospedar.



Por último, pero no por ello menos importante, a la hora de terminar de cerrar la solicitud de la visa, es absolutamente prioritario que dispongas de un medio de pago adecuado para el abono de la tarifa que acompaña al trámite. No suele ser algo problemático, pero conviene asegurarse de la plena compatibilidad y de que no haya inconvenientes para evitar problemas de última hora a la hora de formalizar la solicitud a la entidad correspondiente.



Completado todo eso, pasa muy poco tiempo hasta que se recibe por fin la visa en la dirección de correo electrónico indicada al rellenar el formulario. Es fundamental imprimirla y llevarla siempre junto con el pasaporte a la hora de viajar, ya que debe presentarse al agente de inmigración que corresponda durante el viaje. De hecho, otro aspecto fundamental es que, vayas a donde vayas en Yibuti, el único aeropuerto de entrada válido es el Aeropuerto Internacional de Ambouli, ya que es donde tiene validez el visado electrónico.



Qué hacer y visitar en Yibuti

Cumplidos ya los requisitos para entrar, aunque es importantísimo recalcar que obtener el visado no es sinónimo de tener la entrada permitida, ya que la última palabra la tienen los cuerpos de inmigración del país, es hora de ver qué se puede hacer aquí. Esta república del cuerno de África está creciendo y evolucionando a un ritmo de lo más interesante en los últimos años, y eso es lo que ha provocado que haya cada vez más interés por ver qué puede ofrecer y conocer algunos de sus lugares con más encanto.

Empezando por su capital, también llamada Yibuti, una ciudad que respira cambio y que presenta unas combinaciones de estilos y modas de lo más estrafalarias y originales; y terminando por el lago Abbé, con unas más que características chimeneas calcáreas, fuentes termales y un paisaje fruto de la erosión y la actividad volcánica que ha tenido lugar durante siglos y siglos. Todo en este país tiene algo que ofrecer, incluso es el objetivo perfecto para tu cámara de fotos.



Por supuesto, no puede faltar la visita al Mar Rojo, perfecto para quienes amen practicar el submarinismo gracias a las cristalinas aguas que lo componen. Si quieres darte un buen chapuzón en él, aconsejamos visitar las islas Maskali y Moucha, que se encuentran en el golfo de Tadjoura. Si te gusta explorar, aquí es posible que encuentres hasta restos de antiguos naufragios, además de unos arrecifes verdaderamente espectaculares.



También es de visita obligatoria el paraje de los montes Goda, unas montañas con unas geniales rutas de senderismo en ellas, además de las aldeas afar que debes conocer sí o sí si estás por la zona. En último lugar, pero no por ello menos importante, también hay que destacar el lago Assal, una auténtica maravilla del continente africano. Rodeado de volcanes dormidos, tiene unas orillas de 10 km compuestas por yeso y sal que generan una imagen impactante por el contraste de su blancura con la negrura de la lava seca de alrededor.