miércoles, 19 de agosto de 2020, 13:00 h (CET)

miércoles, 19 de agosto de 2020, 13:00 h (CET) La flotilla de la V Travesía "Navega el Camino" encara su cuarta etapa de navegación, desde Santander a Gijón, donde harán su entrada hacia las 22.00 hrs de hoy, en una de las etapas más largas de la travesía Tras una jornada de descanso en Cantabria, en la que han combinado la navegación con el turismo cultural, los peregrinos por mar han partido esta mañana de la Marina de Santander hacia las 6:00 h. de la mañana para recorrer las 89 millas náuticas de esta tercera etapa que finaliza en la Marina Yates del Principado (Gijón), donde se espera que llegarán hacia las 22.00 hrs. horas. Es una de las atapas más largas de la travesía y se espera una buena mar y condiciones favorables para la navegación.

Durante el día de descanso en Santander, los participantes de la V Travesía “Sail the Way” disfrutaron de una visita a la cercana localidad de Santillana del Mar.

La Travesía Navega el Camino, de la mano de la asociación Northmarinas, con el patrocinio de Repsol y Helly Hansen, así como con la colaboración del ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas), Puertos del Estado, Euskadiko Kirol Portua, el Puerto francés de La Rochelle, los puertos de El Abra-Getxo, Santander, Gijón, A Coruña, Muros, Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa partió el pasado dia 14 de agosto del Puerto de Hondarribia y durante 16 etapas recorre el litoral norte español hasta Santiago de Compostela.

La Xunta de Galicia, la Catedral de Santiago y el IME (Instituto Marítimo Español) acompañan también en esta edición a los peregrinos del mar en su Camino hasta Santiago de Compostela.

En la travesía participan una docena de barcos que se irán uniendo a lo largo del camino. Unos 30/40 peregrinos irán embarcando y desembarcando hasta llegar el 29 de agosto a Santiago de Compostela, realizando a pie los últimos kilómetros requeridos para obtener la Compostela.

De este modo queda patente que la navegación es una actividad segura, que se puede practicar con el menor riesgo también en relación con la covid-19. Las tripulaciones están conformadas, en general, por personas convivientes que comparten embarcación. Además, este año, observando los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad, se prescinde de los actos sociales multitudinarios y se reinventa la forma de acercar a los peregrinos la cultura y gastronomía de las localidades por las que trascurre la travesía.

