Dataprius, el almacenamiento en Nube para empresas, orienta su evolución para el trabajo con los ficheros

miércoles, 19 de agosto de 2020, 12:53 h (CET) Dataprius es ya una plataforma de almacenamiento y trabajo con documentos que en nada se parece a las aplicaciones más populares. Este sistema, con origen en una Startup Española ha evolucionado con criterios diferentes a los sistemas más conocidos. Ocupa su propio nicho de mercado, ofreciendo una alternativa para el trabajo en la Nube con los archivos de la empresa. Sin tener que sincronizar, permite el trabajo directo desde la aplicación. Ahora potencia estas características en las nuevas versiones La demanda de sistemas de almacenamiento en la Nube para empresas no para de crecer. La necesidad de herramientas para el teletrabajo y la gestión de los archivos en entornos remotos se ha disparado en los últimos tiempos.

Entre las plataformas para empresas que proporcionan almacenamiento de archivos en Nube, se encuentra Dataprius. Un sistema desarrollado en España y que proporciona un entorno diferente para empresas. Una solución diferente a los conocidos discos virtuales como Google Drive o Dropbox y cumple la normativa europea de protección de datos RGPD.

Un sistema en contínua evolución

Desde sus inicios, esta plaforma ha ido cambiando en función de las necesidades de sus usuarios y clientes. En la actualidad la empresa desarrolladora declara que dedica un 80% de sus ingresos a la evolución del sistema. Sus usuarios son testigos de las contínuas mejoras que se realizan periódicamente mediante actualizaciones.

Esta política esta llevando al sistema a introducirse incluso en mercados inesperados de otros países, como es el caso de empresas de California que recientemente han adquirido cuentas Dataprius, lugar dónde se encuentran las sedes de los populares sistemas de almacenamiento en la Nube.

El Cloud Computing permite el desarrollo evolutivo de las aplicaciones

Quizá una de las características de las aplicaciones Cloud más desconocidas es que permiten un desarrollo evolutivo. A diferencia de los sistemas clásicos, esas aplicaciones que se instalan en servidores o dispositivos locales, los sistemas Cloud permiten que los desarrolladores puedan introducir nuevas características y mejoras sobre la marcha. Esta es la línea que ha seguido Dataprius desde sus principios.

Prestar mucha atención a los requerimientos de sus usuarios es el secreto. El sistema viene dotado de soporte técnico con respuesta inmediata. Estos mensajes al soporte técnico son la fuente de información que permite analizar las demandas de los clientes, posteriormente se pueden transformar en cambios y mejoras.

Mejoras orientadas al trabajo con documentos y a compartirlos

En la actualidad los cambios en la plataforma están plenamente orientados al trabajo con los documentos y la forma de compartirlos.

De hecho, fuera de entornos muy conocidos como Microsoft Office 365 o Google Docs, Dataprius destaca por ofrecer herramientas Office integradas en el sistema. Unas herramientas que no suponen un coste extra porque van incluidas en las tarifas del propio servicio.

Considerando esta característica, se puede afirmar que Dataprius es una Suite Office única a nivel a Europeo que proporcina un entorno de almacenamiento y edición de documentos Office también con edición simultánea colaborativa.

Todo esto sin olvidar que la aplicación permite abrir y editar cualquier tipo de archivo de forma directa desde la Nube sin sincronizaciones, por ejemplo, los ingenieros trabajan con sus archivos CAD.

Pero las últimas novedades no terminan aquí.

Recientemente se ha incorporado la posibilidad de compartir archivos mediante enlaces. Algo que algunos usuarios echaban de menos tras migrar desde las plataformas populares que usaban antes. La diferencia, como siempre, es que estos enlaces son controlados y cumplen con los requerimientos de seguridad y protección de datos típicos de Dataprius.

Lo más novedoso y que merece la pena destacar, es la nueva capacidad de integrar otras aplicaciones dentro del propio sistema. A esta nueva funcionalidad la han llamado Apps Integradas. Se trata de una gran innovación propia de la plataforma. Los usuarios pueden integrar otras aplicaciones como CRM, ERP, etc de forma muy sencilla y sin complejas APIs o productos intermedios. Esas aplicaciones, se integran abriéndose dentro de la propia aplicación para que se puedan subir y descargar los archivos directamente sobre las carpetas del almacenamiento del sistema.

Expansión fiel a los principios y a los criterios

Desde sus principios, Dataprius se ha mantenido fiel al compromiso del cumplimiento normativo en cuanto a seguridad y protección de datos. Aunque los usuarios pueden descargar una versión gratuita del sistema, nunca se ha ofrecido gran capacidad de almacenamiento porque el espacio de almacenamiento de calidad en Europa tiene un precio superior. La empresa no puede basar sus ingresos en los datos de los usuarios y el modelo de negocio se basa en las suscripciones.

Ahora con la anulación de Privacy Shield, Dataprius se coloca en la primera línea de las aplicaciones o servicios cumplidores con la ley. Ahora compite en un entorno más equilibrado pues el cumplimiento legal implica responsabilidades y costes que otros no asumían. Esta situación coloca al sistema en entorno de expansión, ciertamente más lenta que sus competidores pero más segura y estable.

Esa expansión del sistema es la que está propiciando una gran actividad en el desarrollo de las mejoras comentadas, en este momento orientadas al trabajo con los archivos y la forma de compartirlos, mucho más allá que el solo hecho de almacenar en la Nube. El almacenamiento es solo la base de toda la operativa de trabajo y gestión de los archivos.

Todas las mejoras se realizan a partir del incremento de empresas que se convierten en clientes. Si bien existen modelos como el Crowdfunding aquí habría que definirlo de otra forma, sería algo como 'Client Funding' quizá.

Proximamente

En la actualidad ya se están anunciando novedades para finales del verano. La empresa se encuentra en fase de pruebas de una nueva funcionalidad que permirá a los clientes de las empresas que usan el sistema conectarse directemente a las carpetas compartidas. Se proporcionará la posibilidad de descargar una versión reducida de la aplicación para tener acceso a las carpetas y los documentos de forma segura, sin olvidar, sin sincronizaciones y en entorno controlado, porque en definitiva Dataprius es la evolución de una Intranet corporativa.

https://dataprius.com

