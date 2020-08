¿Adiós a las cámaras compactas? Los españoles prefieren los smartphones para hacer fotos

El verano es el momento ideal para tomar montones de fotografías y sacar nuestro lado más creativo en la playa, la montaña… Además hoy, 19 de agosto, se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, efeméride que ha aprovechado el comparador de precios idealo.es para analizar cómo ha afectado la popularización de los móviles con cámara a la demanda de cámaras compactas y digitales. Los datos son claros: los españoles preferimos cada vez más sacar fotos con nuestros smartphones, de hecho, la demanda de móviles con cámara dual ha subido un 258 % de enero de 2019 al primer semestre de este año, mientras que la de cámaras compactas sigue a la baja, con un descenso del 5,4%.



A lo largo de toda su historia la fotografía ha pasado de ser un arte elitista, reservado para unos pocos, a ser una disciplina tan democratizada que redes sociales como Instagram demuestran que cualquiera puede ser fotógrafo por un día. El espectacular avance técnico de las cámaras de los móviles en los últimos años ha supuesto que muchos de nosotros llevemos en el bolsillo una cámara 10 veces mejor que las primeras compactas que salieron al mercado hace una década.



Los motivos de este cambio de tendencia son varios. Por un lado la calidad de imagen que ofrecen hoy las cámaras de nuestros dispositivos móviles es muy alta, en ocasiones comparable a las de una cámara profesional. Por otro lado, los programas móviles de edición y composición de fotografías facilitan la edición in situ de manera rápida y casi automática. Con un par de clics la instantánea queda lista para subir a redes sociales. Precisamente las redes basadas en imágenes tipo Instagram son otro de los motivos que explican el auge de los móviles frente a las cámaras compactas. Para un fotógrafo amateur resulta más cómodo y práctico llevar un smartphone de un palmo en el bolsillo que una cámara de mayor peso y volumen.Y por último está el precio, mientras que el precio medio en el último año de una cámara compacta ronda los 504,81€, el precio medio de un smartphone con cámara dual es de 372,86€, y además de una cámara tendremos el resto de prestaciones que ofrece el terminal.



Además, los amateurs de la fotografía son cada día más exigentes. Ya no solo tienen en cuenta las funciones de las cámaras, con objetivos tele, gran angular, modo nocturno, etc, sino que también cobra gran importancia la sumergibilidad del dispositivo, la definición (pantalla Full HD) y la grabación de vídeo en 4K, habitualmente disponible en los móviles de gama media alta.

2019, el año estrella para los móviles con cámara dual

Desde que los móviles comenzaron a incorporar cámara a principios de la década de los 2000, su demanda ha ido en aumento año a año, pero sin duda la llegada de los iPhone en 2007 y los smartphones en 2012 impulsaron el interés por dispositivos con buena calidad fotográfica. Por ejemplo, los datos de idealo muestran que poco después del lanzamiento del iPhone 11 en octubre de 2019 se disparó la demanda de móviles con cámara dual, siendo este teléfono junto al Xiaomi Redmi los dos dispositivos que han generado más búsquedas en idealo.es desde su lanzamiento, y continúan a la cabeza del podio.

El estudio realizado por idealo también muestra que mientras que los más jóvenes apuestan directamente por un smartphone, las generaciones X y Baby Boom siguen siendo fieles a las cámaras de toda la vida, bien por nostalgia o bien por contar con un mayor poder adquisitivo que les permite invertir en un buen equipo de fotografía.



Las action cams también han llegado para quedarse Otra alternativa que está teniendo gran éxito en los últimos años son las llamadas “action cams” tipo GoPro. Estos productos, muy dirigidos a un público joven, deportista, viajero y muy puesto en las redes sociales, siguen presentando una demanda muy estable. Con un precio medio de las cámaras de 321,49 €, permiten a los usuarios amantes de las aventuras registrar sus viajes y excursiones de una manera original, cómoda (cuentan con multitud de accesorios para adaptarse a casi cualquier soporte). La demanda de este tipo de dispositivos sube especialmente durante noviembre, coincidiendo con el mes estrella en España de ofertas en la compra de productos tecnológicos: Black Friday.



“La fotografía es un hobbie que está íntimamente integrado en el día a día de las personas, a un clic de su dispositivo móvil pueden inmortalizar momentos y recuerdos de sus vacaciones”, comenta Adrián Amorín, country manager de idealo.es, quien comparte que “la tendencia es favorable a los móviles, aunque muchos amantes de la fotografía siguen prefiriendo contar, además, con una cámara compacta para determinados momentos”.