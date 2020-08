Cuáles son las reformas estrella que más se realizan en una vivienda De las personas que optaron por realizar una reforma parcial en una estancia de su vivienda, el 35% de estas eligieron ese tipo de trabajo para poder reparar deterioros o daños relacionados con la antigüedad de la vivienda Redacción Siglo XXI

miércoles, 19 de agosto de 2020, 10:41 h (CET) El 58% de las peticiones que se registraron durante el mes de junio en la plataforma habitissimo han sido para realizar una reforma en la vivienda. De estos, un 74% solicitaba realizar una reforma parcial en su vivienda, actualizando una estancia de su vivienda, y un 26% deseaba realizar una reforma integral, cambiando todos los espacios de su vivienda.

De las personas que optaron por realizar una reforma parcial en una estancia de su vivienda, el 35% de estas eligieron ese tipo de trabajo para poder reparar deterioros o daños relacionados con la antigüedad de la vivienda. En cambio, un 34% optaron por la reforma parcial porque necesitaban adaptar la vivienda a cambios recientes en la familia o en su estilo de vida. Por otro lado, un 20% hizo una reforma parcial porque acababan de comprarse una casa y quería personalizar alguna estancia. Finalmente, un 9% querían hacer una reforma integral pero no tuvieron medios económicos o el tiempo necesarios para realizarla.

De todas las reformas que se pueden realizar existen algunas con una mayor demanda que otras. Entre ellas destacan el cambio de bañera por ducha, una de las reformas más realizadas en los baños españoles. Y aunque a primeras, las bañeras pueden parecer muy estéticas y relajantes, las duchas pueden conseguir que el baño parezca mucho más amplio y además nos crea un espacio mucho más seguro, sin posibilidad de resbalones.



Otro de los trabajos que más se demandan para mejorar la vivienda española es quitar el gotelé. En las viviendas antiguas es bastante normal encontrar paredes con gotelé. Si bien es cierto que antaño era un efecto estético que estaba de moda, hoy no cuenta con tanta aceptación. Quitar el gotelé es un trabajo costoso y debe realizarse siempre por un profesional, que posteriormente preparará las paredes para ser pintadas. El precio de quitar el gotelé variará dependiendo del tipo de gota, pero puede estar entre unos 9 o 12 euros el m2, según los presupuestos registrados por los profesionales en la plataforma habitissimo.



La cocina es la estancia más elegida para reformar en los hogares españoles. Según la plataforma habitissimo un 38% de españoles eligen la cocina como la estancia clave a reformar en su hogar, debido al gran desgaste que esta sufre. Realizar una reforma integral puede cambiar el aspecto de la cocina y crear un espacio nuevo que se complemente con nuestras nuevas necesidades. El precio medio de una reforma integral de cocina es de 5.000 euros, según los presupuestos registrados en habitissimo.



Finalmente, las ventanas son otra de las reformas más realizadas en los hogares españoles. Hay que tener en cuenta que las ventanas son una parte fundamental de tu vivienda, ya que permiten ahorrar dinero en la factura de suministros. A la hora de cambiar las ventanas desde la plataforma habitissimo recomiendan apostar por las ventanas de aluminio, las de PVC y las de madera. "Aunque cualquiera de estos materiales logrará un buen aislamiento, las de PVC son quizá las más resistentes y las que mejores prestaciones ofrecen, tanto en aislamiento como en diseño y personalización" afirman desde la plataforma habitissimo.

