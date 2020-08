¡Ya está bien!

Quiero suponer que este Gobierno gobierna el país, pero empiezo a dudar de su capacidad para controlar los desmanes de la derecha y la extrema derecha por su incitación al odio, y la colaboración del resto de los partidos políticos de la nación, por silentes.



El acoso, ¿casualidad?, al vicepresidente del gobierno y varios ministros del Gobierno, todos ellos de UP, al que son sometidos por elementos de reprobable catadura moral, por calificarlo de alguna manera, es intolerante e incomprensible, no solo para la ciudadanía española, pero mucho menos para los países democráticos de nuestro entorno y del mundo, incluso los dictatoriales.



Tenemos un Presidente de Gobierno, un Ministro de Interior y otro de Justicia, ¿no han sabido poner remedio a este acoso y otros casos de pasividad que se están viendo, casos siempre protagonizados por elementos de derechosos recalcitrantes, no se si de alguna manera compensados.



Espero y quiero creer que el ministro del Interior habrá dado órdenes a las FOP, y el de Justicia tendrá una batería de leyes para sancionar este tipo de comportamiento antidemocrático. ¿Por qué no se llevan a término?



El ejemplo más reciente es la concentración ilegal contra las mascarillas para controlar en parte la Pandemia, no se vio ni se vio Policía Local, ni Policía Nacional, que suelen actuar en muchas localidades advirtiendo y en caso extremo de desobediencia, multando. Pero en estos casos ¿qué son? ¿policía política?



Se ha visto su comportamiento en manifestaciones ilegales, la pasividad ante banderas inconstitucionales de la Dictadura, con la Policía Nacional presente, actitud reprobable, pero más aun la que muestran contra otras manifestaciones legales a favor de la República, apaleando, retirando con porrazos a los manifestantes, la tricolor, ¿a quién obedecen las F.O y con qué criterio actúan?



El ejemplo más incomprensible es la pasividad de la GC en los tres meses de barrabasadas de unos desalmados ante la vivienda del vicepresidente y en sus desplazamientos familiares. No creo que esté de acuerdo el Ejecutivo, habrán dado órdenes, pero ¿por qué no actúan como deben?



El Ejército está para defender a los españoles de agresiones exteriores, pero fue fundado por Carlos I de España en 1536, al publicar la ordenanza llamada la Ordenanza de Génova, que tenía la finalidad de regular el dispositivo militar de la corona, siendo el instrumento principal de la política exterior militar de ella. La GC se fundó el 28 de marzo de 1844, Isabel II firmó el decreto por el que nacía la Guardia Civil un cuerpo destinado a acabar con la inseguridad rural (al servicio de los caciques y latifundistas). Desde su origen su organización y disciplina, depende de la jurisdicción militar. Aunque desde el principio, queda patente su diferenciación del Ejército, así como su función de policía al servicio de la Administración Civil.



¿A quién obedece las Fuerzas Armadas?, los altos mandos al tomar sus cargos juran obediencia al Rey como Capitán General. Pero Juan Carlos está fuera del trono desde hace más de seis años, distando mucho de ser un ciudadano de a pie. Tras marcharse de España por las polémicas sobre su patrimonio, sigue el título honorífico de rey con carácter vitalicio, forma parte de la familia real y sin renunciar a sus derechos dinásticos sobre la Corona, como hizo su padre en 1977. Además, sigue siendo capitán general de las Fuerzas Armadas, si bien desde su abdicación se encuentra en la situación de reserva. El Capitán General es el jefe de los tres Ejércitos, el máximo rango de las Fuerzas Armadas. Desde 2014 hay dos capitanes generales, Felipe VI, en activo, y Juan Carlos I, en la reserva.



¿El ejército a quién sirve?, al pueblo español o a una persona, o está supeditado a la frase que designan como modélica, la «obediencia debida», expresión que significa «obediencia que un funcionario presta a su superior jerárquico y que, en ciertas circunstancias, exime al funcionario subordinado de responsabilidad penal en los hechos ilícitos o delitos que pudieran cometerse al obedecer debidamente una orden obligatoria de la autoridad».



