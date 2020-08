Azules de Vergara se une a la moda del diseño de mascarillas originales y baratas Comunicae

martes, 18 de agosto de 2020, 14:20 h (CET) Las mascarillas con diseños originales se han convertido en el nuevo objetivo de aquellas personas apasionadas por las prendas con mensajes, dibujos o imágenes especiales, según ha constatado Azules de Vergara, que se ha sumado a la venta de estos productos con tarifas realmente asequibles respecto al resto de ofertas del mercado y, por supuesto, con las certificaciones y homologaciones que las ubican como equipos de protección Comprar mascarillas de protección baratas se ha convertido en una prioridad para aquellos que quieren respetar las medidas sanitarias impuestas por las instituciones competentes en esta materia, teniendo en cuenta los precios de las mascarillas quirúrgicas desechables, las más recomendadas por los expertos.

Artículos reutilizables

Una de las principales ventajas del uso de las mascarillas de esta firma es que son altamente seguras y cómodas, y tienen una vida útil mucho más larga que gran parte de las alternativas, especialmente si se recurre a los filtros de tela también presentes en su catálogo, homologados según los criterios sanitarios internacionales, que hará que puedas utilizar con mucha frecuencia estos diseños.

Misma función que el resto de mascarillas

Aunque cuenten con propiedades más efectivas que muchas de las alternativas del mercado, cumplen la misma función principal para las que se han impuesto, que no es otra que la protección de las vías respiratorias de aquellas personas que las llevan puestas, tanto de la nariz como de la boca, abarcando hasta la barbilla, otra parte del rostro por donde puede actuar el virus.

De esta forma, en caso de entrar en contacto con una persona infectada, la carga viral no será tan elevada y el sistema inmune podrá actuar para combatirlo.

Mascarillas infantiles

El catálogo de mascarillas de Azules de Vergara no se olvida del público infantil, por lo que ofrece una amplia variedad de productos diseñados con imágenes de sus dibujos de animación preferidos, así como otros motivos que conquistarán a los más pequeños de la casa.

Sea cual sea el modelo elegido, hay que recordar que las mascarillas reutilizables deben desinfectarse adecuadamente tras su uso para que su finalidad se cumpla con total garantía; los lavados con jabón a temperaturas medias son los más recomendables, tanto para desinfectar como para conservar la mascarilla con las mismas cualidades como nueva, aun se repitan lavados constantes.

Azules de Vergara es una empresa que ha obtenido un gran reconocimiento a lo largo de constantes décadas en el sector de los EPIs y, con la llegada a las vidas de los ciudadanos de la COVID-19, han decidido aplicar sus amplios conocimientos para la venta de diseños innovadores de estas prendas que ya se han convertido en un complemento más de la vestimenta diaria.

