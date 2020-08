Schaeffler genera resultados operativos positivos en el primer semestre de 2020 a pesar del significativo descenso del volumen de negocios

El volumen de negocios del primer semestre de 2020 ha disminuido un 21,8% a tipo de cambio constante debido a la pandemia de coronavirus (ejercicio anterior: 0,8%), el segundo trimestre muestra una recuperación gradual; el crecimiento de Greater China es del 3% en el primer semestre de 2020 Los ingresos operativos (EBIT antes de efectos especiales) son positivos, con un valor de 65 millones de euros (ejercicio anterior: 556 millones de euros), sólidos resultados de las Divisiones Automotive Aftermarket e Industria.

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de -148 millones de euros ha sido mejor que en el ejercicio anterior (- 229 millones de euros).

Las contramedidas y el enfoque en la gestión de capitales y los costes han dado sus frutos, la posición de liquidez sigue siendo sólida.

Buena recepción de pedidos en las tres divisiones, dos nuevos pedidos en el área de e-movilidad por un valor total de 1.100 millones de euros. Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industria, ha presentado el informe provisional para el primer semestre de 2020. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler en los seis primeros meses del informe asciende a 5.574 millones de euros (ejercicio anterior: 7.226 millones de euros). Como resultado del descenso de la demanda debido a la pandemia de coronavirus, el volumen de negocios ha disminuido considerablemente, a tipo de cambio constante, durante el período del informe, con un descenso del 21,8%; la disminución registrada en el segundo trimestre asciende al 34,5%. Este descenso se ha debido principalmente a la reducción del volumen de negocios de las tres divisiones, siendo la caída más importante, con diferencia, la del 26,8% a tipo de cambio constante en el volumen de negocios de la División Automotive OEM durante el primer semestre de 2020. El impacto de la pandemia ha variado en las cuatro regiones. La región Greater China ha registrado un crecimiento del 3% del volumen de negocios a tipo de cambio constante durante el período del informe, debido a la recuperación iniciada en esta región durante el segundo trimestre. Las tres regiones restantes han experimentado importantes descensos del volumen de negocios durante los seis primeros meses. En el transcurso del mes de junio, el negocio se ha recuperado notablemente en todas las divisiones y regiones.

En los seis primeros meses de 2020, el Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 65 millones de euros (ejercicio anterior: 556 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 1,2% (ejercicio anterior: 7,7%). El empeoramiento en comparación con el ejercicio anterior se puede atribuir principalmente al descenso del margen bruto como consecuencia de la reducción del volumen de negocios relacionado con el volumen.

En el periodo del informe, el EBIT se ha visto afectado negativamente por 288 millones de euros (ejercicio anterior: 73 millones de euros) en efectos especiales. Esto incluye un deterioro reconocido del fondo de comercio asignado a la División Automotive OEM por 249 millones de euros en el primer trimestre. Además, los efectos especiales incluyen 39 millones de euros en gastos relacionados con la ampliación de los programas RACE (División Automotive OEM) y FIT (División Industrial), especialmente por lo que respecta a la reducción de personal. Incluyendo estos efectos especiales, el EBIT ha ascendido a -223 millones de euros (ejercicio anterior: +483 millones de euros).

El volumen de negocios de Automotive OEM ha disminuido un 26,8%, un volumen de pedidos sólido con una importante participación de la e-movilidad

El volumen de negocios de la División Automotive OEM en el primer semestre de 2020 ha ascendido a 3.264 millones de euros (ejercicio anterior: 4.517 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha disminuido considerablemente con respecto al ejercicio anterior registrando una reducción del 26,8% debido principalmente a los volúmenes. Durante el período del informe, la producción mundial de automóviles se ha visto considerablemente afectada por las paradas temporales de la producción debidas a la pandemia de coronavirus y ha registrado una caída de aproximadamente el 33% en los seis primeros meses de 2020. Sobre esta base, el rendimiento de la División Automotive OEM se ha situado en un 6%. La cartera de pedidos ha sido buena teniendo en cuenta el entorno difícil en los seis primeros meses, ascendiendo a un total de 4.600 millones de euros. La ratio book-to-bill, que representa la ratio entre la cartera de clientes y el volumen de negocios del ejercicio, ha ascendido al 1,4x en los seis primeros meses (ejercicio anterior 1,8x). Durante el período del informe, el área de negocios de e-movilidad ha obtenido dos contratos de suministro de ejes eléctricos para importantes fabricantes Premium mundiales; el volumen total de los contratos asciende a 1.100 millones de euros.

Las tendencias de los volúmenes de negocios regionales han variado ampliamente. En la región Europa, el volumen de negocios ha disminuido un 30% a tipo de cambio constante. La región Américas ha informado de un descenso del volumen de negocios del 32,6% a tipo de cambio constante. La disminución del volumen de negocios en Greater China a tipo de cambio constante ha sido del 2,2%. Tras una demanda muy débil durante el primer trimestre, el sector de la automoción comenzó a recuperarse significativamente en abril, lo que generó un volumen de negocios adicional en el segundo trimestre. En la región Asia/Pacífico, el volumen de negocios del primer semestre de 2020 ha disminuido un 24,9% a tipo de cambio constante. Dentro de las cuatro áreas de negocios (BD), solo los grupos de productos de los actuadores y los ejes eléctricos (ambos del área de negocios de e-movilidad) y el grupo de productos del módulo de gestión térmica (área de negocios de Sistemas de motor) han generado un crecimiento del volumen de negocios.

El Grupo Schaeffler ha informado de un EBIT antes de efectos especiales de -179 millones de euros (ejercicio anterior: +221 millones de euros) para los seis primeros meses de 2020, lo que ha situado el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en un -5,5%, un margen EBIT considerablemente inferior al +4,9% del ejercicio anterior.

El volumen de negocios de Automotive Aftermarket ha disminuido un 14,8%, el margen EBIT se ha situado en el 13,8%

La División Automotive Aftermarket ha informado de un descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante de un 14,8% durante el primer trimestre, hasta 747 millones de euros (ejercicio anterior: 904 millones de euros) debido a los volúmenes. Tras un considerable aumento con respecto al ejercicio anterior, especialmente en el negocio de Independent Aftermarket de la región Europa, en los dos primeros meses del año, el volumen de negocios ha disminuido considerablemente en todas las regiones. La cartera de pedidos mundial ha mejorado durante el segundo trimestre, acercándose al promedio del ejercicio anterior. Además, el portal digital para talleres de reparación REPXPERT ha experimentado un considerable aumento de su actividad durante el segundo trimestre.

El volumen de negocios de la región Europa a tipo de cambio constante ha disminuido un 13,3%, en la región Américas un 19,5%, en la región Greater China un 12,3% y en la región Asia/Pacífico un 27,0%. Greater China ha empezado a recuperarse en el segundo trimestre.

Estos desarrollos han generado un EBIT antes de efectos especiales de 103 millones de euros (ejercicio anterior: 141 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 13,8% (ejercicio anterior: 15,6%).

El volumen de negocios de la División Industrial se ha reducido un 12,8%, el fuerte crecimiento en Greater China se debe principalmente al negocio de la energía eólica

El volumen de negocios de la División Industrial durante el primer semestre de 2020 ha ascendido a 1.562 millones de euros (ejercicio anterior: 1.804 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha descendido un 12,8%. Sobre todo las regiones Europa, Américas y Asia/Pacífico han informado de considerables descensos del volumen de negocios relacionados con la crisis en el primer semestre de 2020. En cambio, la región Greater China ha informado de una tasa de crecimiento de dos dígitos, donde las soluciones sectoriales de la energía eólica continúan creciendo considerablemente. También la solución sectorial de transmisión de potencia ha contribuido al crecimiento. La entrada de pedidos de la División Industrial se ha estabilizado hacia mediados de año. La división ha obtenido pedidos de nuevos productos de clientes importantes en el segundo trimestre, incluyendo pedidos en el creciente sector de la robótica y de los productos de tecnología lineal. Además, se ha llevado al punto de comercialización el sistema de Condition Monitoring OPTIME, desarrollado específicamente para reequipar los equipos industriales existentes. Este producto se ha lanzado al mercado en julio.

El crecimiento del volumen de negocios de la región Greater China a tipo de cambio constante ha ascendido a un 17,6%, mientras que la región Asia/Pacífico ha registrado un descenso del 23,4%, la región Europa de un 20,6% y la región Américas de un 16,8%.

La División Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 141 millones de euros (ejercicio anterior: 194 millones de euros) durante los seis primeros meses de 2020, situando el margen EBIT antes de efectos especiales en el 9,0% (ejercicio anterior: 10,8%).

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones es superior al del ejercicio anterior

Durante los seis primeros meses de 2020, los ingresos (pérdidas) netos atribuibles a los accionistas antes de efectos especiales han disminuido considerablemente en relación con el ejercicio anterior y han ascendido a -76 millones de euros (ejercicio anterior: +324 millones de euros). Los ingresos (pérdidas) netos han sido de -353 millones de euros (ejercicio anterior: +273 millones de euros). Los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de -0,52 euros (ejercicio anterior: +0,42 euros).

Durante el primer semestre de 2020, el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones, de -148 millones de euros, ha sido superior al del período del informe del ejercicio anterior (-299 millones de euros). Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante los seis primeros meses por un valor de 300 millones de euros se han situado ligeramente inferior al nivel del ejercicio anterior (594 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 5,4% (ejercicio anterior: 8,2%).

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado:''Gracias a una gestión proactiva, hemos sido capaces de generar un mejor cash flow en el primer semestre de 2020 que en el ejercicio anterior. La estricta disciplina con respecto al capital y los costes ejercida en los últimos meses ha dado sus frutos. Mantendremos también esta disciplina en el segundo semestre de 2020''.

A 30 de junio de 2020, la deuda financiera neta del Grupo ha ascendido a 3.002 millones de euros (31 de diciembre de 2019: 2.526 millones de euros), por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha ascendido considerablemente al 160% aproximadamente (31 de diciembre de 2019: 86,6%). La relación entre la deuda neta y el EBITDA antes de efectos especiales era de 1,8x a finales de junio de 2020 (31 de diciembre de 2019: 1,2x).

El Grupo tenía una plantilla de 84.223 empleados a fecha de 30 de junio de 2020 (31 de diciembre de 2019: 87.748), lo que representa una disminución de un 4% del número de empleados o de 3.525 puestos de trabajo en el primer semestre de 2020.

Los programas de las divisiones y las medidas de reducción de costes han demostrado su eficacia con una fuerte posición de liquidez

Los programas de eficiencia implementados en las tres divisiones en primavera de 2019, RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) y FIT (Industrial), han tenido el impacto previsto. Las medidas estructurales y de eficiencia que se han iniciado en este contexto han ayudado a reducir los costes comerciales. Además, el Grupo Schaeffler ha implementado o ha iniciado medidas para mitigar las repercusiones financieras de la pandemia del coronavirus durante el período del informe, entre ellas medidas temporales como la introducción y ampliación de la jornada laboral reducida, la utilización de días de vacaciones y horas de las bolsas de horas, la imposición de la congelación de contrataciones y el cierre temporal de plantas. La empresa ya había ampliado el programa de renuncia voluntaria de 1.300 a 1.900 en el plan de recorte de plantilla durante el primer trimestre.

El Grupo Schaeffler tiene aproximadamente 2.400 millones de euros de liquidez disponible en forma de efectivo y líneas de crédito, lo que representa aproximadamente el 19% del volumen de negocios de los doce últimos meses.

El de 24 de marzo de 2020, el Comité de Dirección de Schaeffler AG suspendió las previsiones para la totalidad del ejercicio 2020 del Grupo Schaeffler y sus divisiones, que se habían publicado el 10 de marzo de 2020, debido a la propagación mundial de la pandemia del coronavirus y a las consiguientes implicaciones para los resultados de las operaciones de la empresa. En la actualidad no se puede estimar con fiabilidad el desarrollo futuro de la pandemia y sus consecuencias económicas. El Grupo Schaeffler ahora espera que el crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante, el margen EBIT antes de efectos especiales y el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones para la totalidad del ejercicio 2020 se sitúen por debajo de los valores correspondientes del ejercicio anterior.

Klaus Rosenfeld ha dicho: ''Gracias a la implementación consecuente de medidas para contrarrestar la crisis y a los sólidos resultados aportados por nuestras Divisiones Automotive Aftermarket e Industrial, hasta ahora hemos soportado la crisis mejor de lo previsto. El repunte de la demanda en junio es una indicación de que, tras el bache de abril, las cosas van mejorando gradualmente. No obstante, la incertidumbre sobre cuándo volveremos a los niveles anteriores a la crisis sigue siendo alta. Para nosotros, esto significa que debemos seguir actuando con gran previsión y disciplina''.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Su programa de productos incluye componentes de alta precisión y sistemas de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. El Grupo Schaeffler ya da forma a la "Movilidad del mañana" a un nivel decisivo mediante tecnologías innovadoras y sostenibles para la movilidad eléctrica, la digitalización y la Industria 4.0. En 2019, la empresa generó ventas por un valor de 14.400 millones de euros. Con alrededor de 84.200 templeados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red global de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos en 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemania de Patentes y Marcas.