El 64% de los españoles eligen las patatas fritas como el acompañamiento perfecto de sus platos Según datos de Deliveroo, 6 de cada 10 pedidos a domicilio van acompañados de patatas fritas, seguidos por nachos, tequeños y aros de cebolla Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de agosto de 2020, 09:52 h (CET) El 20 de agosto se celebra el Día Internacional de las patatas fritas y es que tan preciado plato debe tener su propio día y ser celebrado como merece.



Por eso, Deliveroo, la plataforma de comida de domicilio, ha querido compartir algunos datos que ponen de manifiesto el amor de los españoles por las patatas fritas. El 64% eligen las patatas fritas como el acompañamiento perfecto de sus platos cuando piden a domicilio. Detrás de estas, y a mucha distancia, se encuentran los nachos (14%), los tequeños (12%) y los aros de cebolla (10%).



Para cenar y en noviembre y diciembre

Los españoles adoran las patatas fritas, es un hecho, pero, además, sabemos cuándo prefieren comerlas. El pico de pedidos se concentra en las horas de la cena, concretamente entre las 21 y las 23. Algo más tarde de lo normal si lo comparamos con el pico de pedidos general de Deliveroo. Además, es el frío el que dispara el apetito por las patatas fritas, pues los meses de noviembre y diciembre son los que más pedidos de patatas fritas registran.



Las patatas fritas con kétchup son el tándem perfecto para los españoles, que también gustan de acompañarlas sólo con sal o con salsa barbacoa.



Patatas hay muchas, pero ¿cuáles son las favoritas de los españoles?

Entre los datos compartidos por Deliveroo, destaca también el top 5 de restaurantes donde más patatas fritas se piden a domicilio. Y aunque parezca que no, hay muchos tipos de patatas fritas. En total, son:



Five Guys McDonald’s Goiko Grill KFC Taco Bell



“Los días internacionales dedicados a comida demuestran que hay muchos platos que siguen conquistando el paladar, y hasta el corazón, de muchas personas. Las patatas fritas no solo son un acompañamiento, si no un plato muy apreciado por los españoles y, casi siempre, una apuesta segura”, afirma Carolina Pérez, directora de comunicación de Deliveroo en España. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.