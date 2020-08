Record go, rent a car avalado como ‘Espacio Protegido COVID-19' Comunicae

lunes, 17 de agosto de 2020, 14:56 h (CET) Se trata de un distintivo que, impulsado por FENEVAL, acredita el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad y desinfección frente al coronavirus visados por el Ministerio de Sanidad. Record go ha adoptado una serie medidas, entre otras, la implementación de un plan específico de limpieza y desinfección de los vehículos y oficinas, controles de aforo y señalética para mantener la distancia de seguridad y digitalización de procesos Record go, compañía nacional de alquiler vacacional de vehículos, ha obtenido el sello "Espacio Protegido COVID-19" en todas sus delegaciones españolas de mano de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler Con y Sin Conductor (FENEVAL), continuando así con su apuesta por el turismo seguro y de calidad en España.

El distintivo reconoce el cumplimiento del protocolo del transporte turístico de las “Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2", visadas por el Ministerio de Turismo, para asegurar un proceso de alquiler seguro. Todo ello contemplado en el plan “Go Safe” de la compañía, un conjunto de medidas de prevención, higiene y desinfección frente a microorganismos como la COVID-19. El plan asegura que tanto los vehículos como las oficinas son sometidos a exhaustivos procesos de limpieza y desinfección.

Este distintivo reconoce la responsabilidad y esfuerzo realizado por Record go para la generación de entornos seguros. Todas sus delegaciones en España, ubicadas en Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Sevilla y Valencia, son “Espacio Protegido COVID-19" tal y como refleja la auditoría externa independiente realizada por la compañía TÜV SÜD.

El protocolo comprende, entre otros aspectos, el tratamiento específico de zonas delicadas como los cinturones de seguridad, el freno de mano, el volante o las manillas del exterior del vehículo. Una vez finalizado el protocolo, el vehículo queda higienizado y sellado hasta su próximo uso.

En este sentido, Juan Gascón, director general de Record go, ha subrayado la importancia que tiene en el contexto actual “proporcionar confianza y seguridad a los turistas para reposicionar España como un destino turístico seguro a nivel mundial”, y ha explicado que “durante los últimos meses hemos trabajado para ofrecer tranquilidad a las personas que apuestan por el alquiler de vehículos para sus vacaciones, una forma más segura de desplazarse, una alternativa que evita los transportes colectivos y las aglomeraciones innecesarias”.

A esta implementación de los procesos de higiene se suma la apuesta por la digitalización de sus procesos como el check-in online, contratos digitales o el uso de sus quioscos “Just Go Box”, con el objetivo de minimizar el contacto entre personas. Además, todas las delegaciones se han adaptado a las actuales condiciones y aseguran el respeto del aforo y la distancia de seguridad, el uso de mamparas de seguridad en los mostradores y ofrecen material de protección individual.

“Es un orgullo que empresas como Record go se sumen al Sello Espacio Protegido COVID-19. Un sello de calidad cuya obtención requiere de una formación, evaluación y auditoria por parte de una empresa líder en certificación y cuyo proceso, además, está disponible para el usuario gracias a la tecnología blockchain. Esto supone una demostración más de la implicación y la responsabilidad del rent a car con sus clientes como parte esencial del ecosistema del turismo de nuestro país” afirmó Juan Luis Barahona, el presidente de FENEVAL.

Esta sería la segunda auditoría independiente que supera la compañía en menos de dos meses. Record go ya obtuvo el sello turístico “Safe Tourism Certified” del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) que certifica sus procesos frente al virus SARS-COVID-19.

Sobre Recordgo

Record go, rent a car con más de veinte años de experiencia, cuenta con catorce oficinas de alquiler de vehículos situadas en los principales aeropuertos y estaciones de tren de España y Portugal. La firma cuenta con una amplia flota de vehículos desde los modelos más económicos hasta los nuevos híbridos y una amplia gama de vehículos de lujo.

