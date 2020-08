Plexus Tech desarrolla la primera tarjeta tecnológica para rastreo de COVID para los colegios Comunicae

lunes, 17 de agosto de 2020, 10:56 h (CET) Una solución adaptada de una APP que la consultora tecnológica implantada en toda España, ha desarrollado y puesto en marcha hace más de dos meses en medio de la problemática de a COVID19 para desplegar en corporaciones, instituciones y en el ámbito corporativo para garantizar la seguridad del personal y la posibilidad de contagios masivos dentro de las compañías. Solo se usará dentro del recinto escolar garantizando su seguridad PlexoTag es una solución tecnológicamente avanzada y diseñada para que al entrar en los centros educativos, los alumnos se pongan un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito que llevarán encima como una acreditación de una visita, similar a las utilizadas en congresos o en visitas a empresas. Es como un colgante que ni se darán cuenta a los pocos minutos que la llevan encima, Tiene distintos objetivos:

1.- A través de un emoji con distintas expresiones, los niños podrán saber si están a una distancia que pueda comprometer su seguridad. Se puede programar la que se considere más segura y también práctica, aunque la noma habitual son dos metros, y durante un tiempo limitado. El emoji cambia a una expresión triste, si supera ese limite, advirtiendo a los estudiantes que deberían alejarse para garantizar un espacio protegido.

2.- El segundo objetivo es tener la capacidad de conocer de forma inminente dos datos fundamentales y que son vitales para intentar llevar una vida normal y no interrumpir las clases de forma masiva a todo un colegio.

- Con quién ha estado en contacto un niño/a en el caso de que haya positivo en coronavirus y, de forma totalmente anónima, el servicio médico del hospital puede informar a los padres de esos niños para que se establezcan los protocolos de prevención inmediatamente.

- Saber los lugares donde ha estado el positivo, por lo que no es necesario evacuar todo el centro, sino esterilizar solo las zonas determinadas.

Por el momento, es el único dispositivo de estas características que se ha desarrollado pensando solo en la seguridad de los escolares, y en la tranquilidad de los padres/madres y centros educativos.

Utiliza dos tecnologías: bluetooth y wifi. El primero, de baja frecuencia, permite detectar cada dispositivo entre ellos por lo que registra los contactos a través de un código alfanumérico que solo pueden descifrar los servicios médicos autorizados. Por otra parte, el wifi permite conocer las ubicaciones, por lo que se puede saber los lugares en donde habrá que desinfectar en el caso de un positivo.

Tiene un diseño adaptado al público infantil y también se adapta a una población mayor, como estudiantes universitarios. Eso sí, solo funciona, por seguridad y garantía, dentro del recinto escolar. Cada PlexoTag llevará el nombre del niño que cogerá cada mañana y entregará a la salida del colegio.

Es anónimo, nada invasivo, con un diseño adaptado al público objetivo y proporciona una seguridad real de atajar de forma inminente un potencial brote en unas instalaciones concretas. Esto permite hacer los test de forma rápida y evitar más contagios intrafamiliares que puedan ser potencialmente peligrosos.

Acerca de Plexus Tech

Plexus Tech es una compañía tecnológica que cuenta en la actualidad con cerca de 1600 profesionales distribuidos en sus 3 centros de negocio Santiago de Compostela, Madrid y Palma de Mallorca y en un total de 16 oficinas o polos de desarrollo por todo el territorio español. Además cuenta con centros operativos en Londres, Lisboa y Franckfurt. Entre los principales clientes de la compañía se sitúan la práctica totalidad de las empresas del IBEX35, así como los grandes retailers, operadores turísticos y entidades financieras.

Sus productos propios, dentro del área de I+D les han posicionado como uno de los grandes Partners en materia de salud, con presencia en las 17 CCAA, servicios sociales y educación. Todo ello, poniendo por bandera el gran talento de los equipos de ingeniería, desarrollo, sistemas, Big Data, DeVops, Ciberseguridad, etc.

Más información

Silvia Fraga, Directora General de Estrategia y Marca

tel 620868399 / email Silvia.fraga@plexus.es

www.plexus.es

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La medicina integrativa, una nueva manera de cuidar de la salud, por Nivo Instituto Record go, rent a car avalado como ‘Espacio Protegido COVID-19' La Marina de Santander recibe a la flotilla de la travesía "Navega el Camino" Ventajas y motivos para hacer una reforma integral, por LaReforma10 Las empresas cárnicas se equipan contra el COVID