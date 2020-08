Claves inclusivas para no dejar a ningún alumno atrás en la nueva “normalidad” de vuelta al cole Desarrollan un pionero y necesario libro con once trabajos científicos donde participan una veintena de maestros e investigadores de varias universidades españolas Redacción Siglo XXI

lunes, 17 de agosto de 2020, 10:39 h (CET) COVID-19. Educación inclusiva y personas con discapacidad: fortalezas y debilidades de la teleeducación’ es el nuevo libro publicado por el Servicio Editorial de La Ciudad Accesible a través de su laboratorio-observatorio ‘Human Diversity Lab’ y que coordinan de manera magistral los investigadores y docentes Ricardo Moreno-Rodríguez, Antonio Tejada y Miriam Díaz-Vega, formando parte esta publicación de la Colección iAccessibility que se ha estado elaborando durante los últimos cuatro meses una vez iniciada la desescalada por la pandemia y crisis sanitaria, social económica y educativa, generada a raíz del Coronavirus.



Este libro de 164 páginas recopila diez trabajos más un marco teórico de justificación donde participan tres investigadores como coordinadores de la publicación académico científica, siendo dieciséis los autores de los artículos publicados provenientes de instituciones como la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Internacional de la Rioja, la Universidad de Huelva y la Universidad de Sevilla. Se puede descargar de manera gratuita a través del enlace https://bit.ly/33XeyZZ ya que es un recurso al servicio de la comunidad educativa y la Administración Pública competente en materia de Educación.



Además, Alaya – Difundiendo infancia y Habitable participan con sus aportaciones a este documento único hasta el momento que pretende contribuir a la comunidad educativa, a la Administración Pública y a los propios docentes, a abordar con mayores garantías la desescalada por la crisis de la COVID-19 sin dejan a ningún alumno atrás, independientemente de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) que presente.



El Profesor Dr. Ricardo Moreno-Rodríguez es el coordinador junto a Antonio Tejada y Miriam Díaz de esta publicación científica donde participan un elenco de profesores e investigadores expertos en educación, accesibilidad universal, tecnología e inclusión, con la finalidad de proponer soluciones y medidas eficientes en la teleformación, las enseñanzas virtuales y la educación a distancia en la era post Coronavirus, ya que ha quedado demostrado las carencias existentes en estas materias.



Este libro se ha gestado con el propósito de ser un punto de apoyo a la Comunidad Educativa y Administración Pública competente a la hora de abordar al alumnado con Necesidades Educativas Especiales que presenta gran vulnerabilidad y riesgo de exclusión educativa en los nuevos procesos de teleeducación y teleformación, ofreciendo para ello claves educativas inclusivas para no dejar a ningún alumno atrás en la nueva “normalidad” post COVID-19 de vuelta a los colegios, institutos y universidades que se prevé para el próximo mes de septiembre.



Sin duda, la repercusión sobre el ámbito educativo de la pandemia provocada por la COVID-19 también ha tenido una clara repercusión sobre la inclusión educativa y sobre la participación de las personas con discapacidad en todos los niveles académicos. Ha puesto a prueba a docentes, familias y estudiantes, suponiendo, en muchos casos, un conjunto de dificultades añadidas al proceso de garantizar la equidad y la inclusión en la educación, afectando tanto a las relaciones sociales como a los procesos de enseñanza aprendizaje. Esta obra pretende, desde una perspectiva multidisciplinar, analizar los efectos, las buenas prácticas y los roles desempeñados, desde una perspectiva inclusiva y pedagógica.



En palabras del propio Moreno-Rodríguez, “con este libro pretendemos que esta obra permite analizar cómo hemos afrontado el escenario educativo durante el confinamiento y las repercusiones que la teleeducación ha tenido sobre los estudiantes con discapacidad. Es fundamental observar la realidad desde diferentes prismas para comprender qué papel hemos tenido, y tendremos, los maestros en el escenario post-confinamiento. Ante el escenario incierto de la vuelta a las aulas, al menos a la vista de los datos actuales sobre contagio por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es necesaria una reflexión académica y, a la vez, pausada, que permita planificar adecuadamente un posible nuevo giro hacia la educación telepresencial, sin que en esta ocasión perjudique a los estudiantes con discapacidad o Necesidades Educativas Especiales exponiéndoles a situaciones de inequidad educativa”.



Antonio Tejada, editor, divulgador científico e investigador social con una gran discapacidad reconocida, destaca que “es muy importante con este panorama tan nuevo para todos los actores implicados, garantizar que los alumnos con cualquier tipo de Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya sean personas con Altas Capacidades, con Discapacidad, etc., tengan garantizada una educación de calidad, inclusiva y donde la conocida como ‘brecha digital’ sea minimizada al máximo para no excluir y aislar a esta parte de la población”.



La temática es tan dispar que aborda las “Adaptaciones de los ACNEES en los tiempos de la COVID-19: el caso particular de la Formación Profesional de la Comunidad de Madrid”, “La influencia de la arquitectura y el diseño del espacio en la enseñanza post COVID-19”, “El impacto de la COVID19 en la educación de personas con discapacidad.



Acompañar a la familia desde un enfoque inclusivo”, “El Diseño Universal del Aprendizaje en el entorno online. Un marco para la participación en la Educación Superior”, “El profesorado como líder en situaciones de crisis: el caso de la pandemia por COVID-19” o las “Prácticas curriculares del grado en educación primaria y cierre de centros educativos por COVID-19: adaptación del itinerario formativo y análisis de la participación de centros”.



También son protagonistas los “Docentes auxiliares voluntarios (DAV) para apoyar a tutores y docentes en periodos de emergencia educativa”, “Educación en Valores: respeto a la diversidad. La incidencia de la COVID-19 en el desarrollo de pautas de convivencia mínimas en relación a la educación inclusiva para la construcción de un “nosotros global”, “Reingeniería de procesos en el sector de la educación” y las “Barreras en la enseñanza universitaria virtual durante el confinamiento por la COVID-19: el caso del alumnado sordo”.



Además de los coordinadores, los autores también son los docentes e investigadores Rosa Mª Espada Chavarría, Juan José Rienda Gómez, Juan Carlos Luis M. Martínez Domínguez, Leticia Porto Pedrosa, Soraya Rodríguez Oronoz, Mireia Cabañes Clemente, Rayco H. González-Montesino, Vicente Alcañiz Miñano, Ismael Sanz Labrador, Mariela Fernández-Bermejo, Pablo Ruiz Boj, José Luis López Bastías, José M. Bautista-Vallejo, Ignacio Vieira Fernández y Rafael M. Hernández-Carrera. Los coordinadores Ricardo Moreno-Rodríguez, Antonio Tejada y Miriam Díaz-Vega, ya están trabajando en una nueva publicación que verá la luz en octubre “para seguir dando luz a este tema tan importante que se debe abordar con profesionalidad e inclusión”.



De esta manera, La Ciudad Accesible a través de su laboratorio-observatorio 'Human Diversity Lab' y el Grupo de Investigación Consolidado DIVERSIA de la Universidad Rey Juan Carlos, han podido culminar con éxito este pionero y necesario libro con once trabajos científicos que han puesto al servicio de autoridades educativas y profesionales de la docencia.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

