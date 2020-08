El amor es un escultor eficiente

− Papá, de los globos aerostáticos arrojan lastre para subir más rápido. Somos como esos globos y dentro de esa cesta que es la cabeza, nos parasita un lastre que son los complejos, traumas infantiles, obsesiones, etc. Ese lastre es lo que nos impide ascender. Quiero decir, amar... y Erich Fromm afirmaba: "Nadie puede amarse si no ama a nadie”. Y Osho decía:” Si quieres hacer un esclavo, solo tienes que convencerlo de que no merece ser amado". ¿Qué he de hacer para arrojar ese lastre, papá? No quiero ser un esclavo.



− Acéptate tal y como eres, ámate, hijo.



− ¿Y cómo lo hago?



− En el "arte de amar", Fromm decía que nos curamos con el amor del otro. Lo que pasa es que forzamos las situaciones...



− Papá ¿dónde está Dios?



− Dice San Pablo que Dios es amor. Y como decía San Lucas: "Dios es el otro que vive dentro de nosotros"



− ¿Quiere eso decir que, si no me amo, no estoy amando al amor?



− Así es. Como decía Fromm: cuando puedas ver en ti y en el otro a Dios, podrás amar y amarte como es debido.