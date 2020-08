Noches de verano a la luz de las velas Las velas aportan luminosidad y elegancia. Además, son muy recomendables a la hora de neutralizar cualquier olor Redacción Siglo XXI

lunes, 17 de agosto de 2020, 08:07 h (CET) Colocar algunas velas en un espacio puede otorgarle un toque especial, especialmente durante las noches de verano. Aunque suelen ser las grandes olvidadas, las velas aportan luminosidad y elegancia. Además, son muy recomendables a la hora de neutralizar cualquier olor. Si no tienes muy claro como decorar tu casa con ellas, una fuente de inspiración la puedes encontrar en la tienda de velas Velamarket. A continuación, también te proponemos algunas ideas.



Un ambiente tranquilo en la terraza Si cuentas con una terraza o un balcón y quieres darle un toque chill out, que mejor que instalar unas velas que aporten un poco de ambiente. En la oscuridad, las velas crean entornos tranquilos y relajados, perfectos para descansar antes de irse a dormir o tomarse una copa en la mejor compañía. Hoy en día, se pueden encontrar una gran variedad de velas ideales para el jardín.



Una buena idea puede ser introducir pequeñas velas en tarros de yogur o en jarrones de cristal transparentes. Además de resultar decorativas, son muy fáciles de recoger y de instalar en cualquier lugar, por lo que siempre podremos moverlas con una gran facilidad, sin miedo a que la cera manche algún espacio u objeto.



Iluminación en las escaleras Las escaleras son un espacio de la casa que casi nunca tenemos presente a la hora de decorarla. Como estamos acostumbrados a subirlas y bajarlas casi automáticamente, son pocos los momentos que dedicamos a darle un toque diferente. Sin embargo, las velas pueden ser unas grandes aliadas en la decoración de esta parte del hogar. Al colocar velas en algunos o en todos los escalones, no solo mejoraremos su iluminación, sino que también perfeccionaremos significativamente el espacio, creando un entorno cálido y acogedor. Esta idea también es perfecta para noches en pareja, en las que se busca hacer algo diferente y romántico.



Otra forma de encender la chimenea

Si tienes una chimenea, seguramente en este momento del año la tengas completamente en desuso. El calor del verano es incompatible con la posibilidad de darle algún tipo de uso. No obstante, esto no implica que no puedas sacarle partido durante la época estival. De esta forma, con el objetivo de decorar un poco esta parte de la casa, puedes optar por colocar en ella algunas velas.



La mejor forma para hacerlo es instalando varias velas en grupo, preferiblemente de diferentes tamaños. Aunque mucha gente prefiere poner las más altas detrás y las más pequeñas delante, en realidad lo ideal es combinar aleatoriamente las velas de diversas alturas. En cuanto al color, sí es recomendable elegir la misma tonalidad para todas las velas o, por lo menos, tonalidades semejantes que combinen bien entre ellas.



Baños relajantes

Durante el invierno no siempre tenemos el tiempo suficiente para tomar un buen baño relajante a la luz de las velas. Con todo, la llegada del verano y de las vacaciones nos ofrecen el tiempo necesario para valorar y disfrutar de las pequeñas cosas. Por esta razón, esta es quizás la mejor época del año para llenar la bañera y dejarse llevar durante un buen rato. Para relajarse adecuadamente, es aconsejable colocar en el baño velas aromáticas que creen un entorno agradable. Aunque la lavanda es la fragancia para relajarse por excelencia, el jazmín también cuenta con propiedades semejantes. Además, poner un poco de música también puede ayudarnos a crear un momento de tranquilidad y desconexión casi perfecto.



Lámparas con velas Otra buena alternativa para vivir las mejores noches de verano a la luz de las velas es colocando una lámpara a la que estas se puedan adherir. Aunque son especialmente recomendables para espacios exteriores, estas lámparas también pueden ser instaladas en el interior del hogar.



En la actualidad, existen diferentes modelos de este tipo de lámparas, siendo las más famosas las lámparas de araña, en las que se pueden instalar un gran número de velas. De esta forma, aunque estas lámparas son idóneas para el hogar, también son muy aconsejables para eventos como bodas o comuniones. Instalar una carpa y en su interior alguna lámpara de estas características creará un entorno verdaderamente de ensueño.



Acuáticas

