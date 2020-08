Fies Group desarrolla formación online sobre prevención de riesgos ante la Covid-19 en centros educativos Comunicae

viernes, 14 de agosto de 2020, 12:52 h (CET) A pocas semanas para la vuelta al colegio de los niños, aún hay muchas cuestiones en el aire con respecto a cómo se va a desarrollar este inicio del curso 20-21 en plena pandemia de la Covid-19 El pasado 14 de marzo, el gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus. El intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2, se basó principalmente en medidas para evitar las interacciones sociales; en este sentido se restringieron los movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y se procedió al cierre de todas las actividades no esenciales y al cierre de los centros educativos.

En este sentido la pandemia ha supuesto la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la actividad en los centros educativos debe adaptarse, en consecuencia, a estas medidas.

Por ello, FIES Group, un centro de formación con más de 20 años de experiencia, que desarrolla su actividad en el ámbito de las emergencias, la prevención y la salud, imparte una formación online sobre la prevención de riesgos ante la Covid-19 en diferentes centros educativos del país, dirigido a profesores y personal del centro. "Para que la vuelta a las aulas sea segura y efectiva ante un posible rebrote de la pandemia, hay que desarrollar planes de contingencia y reforzar la formación del profesorado. Desde FIES Group, hemos desarrollado una plataforma virtual de formación e información sobre el coronavirus, con el objetivo de facilitar conocimientos suficientes sobre la Covid-19, y reducir al máximo la posibilidad de contagio y transmisión a terceros", señala Carles Galán, uno de los profesionales responsables de la compañía.

Afectación de la Covid-19 en niños

Tanto niños y niñas como las personas adultas pueden infectarse y desarrollar la enfermedad. En la encuesta de seroprevalencia realizada a nivel nacional para estimar cuál ha sido la población afectada por COVID-19 a partir de una muestra representativa, se ha encontrado una prevalencia estimada de infección por SARS-CoV2 en el conjunto de la población de un 5%. En la población infantil, las prevalencias a partir de estas estimaciones están por encima de las derivadas de los casos detectados ya que incluyen no solo los casos más graves. En el grupo de 10-14 años se "stima una prevalencia de un 3,9%, seguido de los de 15-19 años con un 3,8%. Las estimaciones para los de 5-9 años han sido de un 3% y para los más pequeños, 0 a 4 años un 2,2%. ‘La tasa de infección de niños y niñas es mucho más baja que en la población adulta, y la sintomatología es mucho más leve. Además se calcula que el 50% son asintomáticos. Sin embargo y hasta que los estudios no lo demuestren, queda por confirmar la capacidad de infectar que tienen los niños. Sabemos que son transmisores de la enfermedad pero se desconoce en qué grado", afirma Antoni Albiach, uno de los profesionales sanitarios de FIES Group.

Medidas de protección en los centros educativos

"Los dos pilares en el control de la pandemia son la disminución de la transmisión del virus y el aumento de la trazabilidad de los casos. Por tanto, para que el curso escolar se pueda retomar con las máximas garantías, es recomendable la organización de grupos de convivencia estables para facilitar el control en caso de positividad y el posterior rastreo; y seguir con las medidas de prevención personal. La higiene de manos es una de las medidas más efectivas para preservar la salud de los alumnos, así como la del personal docente y no docente’, señala Albiach, que indica la necesidad de disponer de un plan de ventilación, limpieza y desinfección adaptada a las características del centro. ‘La ventilación es una de las principales medidas de prevención de contagios en espacios interiores. Es necesario ventilar las instalaciones interiores como mínimo antes de la entrada y salida de los alumnos y 3 veces más durante el día, durante 10 minutos cada vez. Si el tiempo y el entorno o permite, es recomendable permanecer con las ventanas abiertas", concluye Albiach.

Sobre FIES Group

Es una empresa con una trayectoria profesional como servicio docente e implementación de programas de cardioprotección. Como centro de formación reconocido y homologado, desarrolla su actividad formativa en el ámbito de las emergencias, la prevención y la seguridad. Como programas de cardioprotección y servicio técnico oficial de la marca Defibtech dispone de varias fórmulas de adquisición de un DEA así como de su mantenimiento. Además, FIES Group, dentro de su grupo empresarial dispone del departamento de venta y distribución de material sanitario, de emergencias y de prevención.

