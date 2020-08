Cómo se desarrolla y trata una adicción, por Atiempo Adicciones Comunicae

viernes, 14 de agosto de 2020, 12:56 h (CET) Las adicciones son problemas que no solo afectan a quienes las padecen, sino a todo su entorno. Tratarlas de manera adecuada es algo fundamental. Atiempo Adicciones, centro especializado, desvela las claves del tratamiento de una adicción En el mundo desarrollado, donde hay grandes avances frente a muchas enfermedades, existe un tipo de problema que afecta a una parte importante de la población. Se trata de los trastornos psicológicos.

Estos trastornos tienen diversos orígenes, entre ellos la adicción a determinadas sustancias o actividades. Este es un problema que no solo afecta a quien lo padece, sino también a familiares, amigos y otras personas del entorno del adicto. Por eso, y teniendo en cuenta que es posible tratarlo de forma eficaz, es esencial atacar el problema de raíz con la ayuda de profesionales. A Tiempo Adicciones es un centro especializado, que explica a continuación cómo se desarrolla una adicción y cómo es el tratamiento.

El desarrollo de una adicción

Existen una tendencia a culpabilizar a la persona que tiene adicciones. Aunque es cierto que nadie puede obligar a otro a depender de cierta sustancia, lo cierto es que el proceso es bastante más complejo. En realidad nadie se convierte en adicto por voluntad propia sino que hay un proceso que lleva a que el cerebro dependa de algo, de un modo tan fuerte que acabe por esclavizarse a ello.

El cerebro es el órgano que controla todo el organismo, y responde a determinados estímulos. Las drogas producen este tipo de estímulos que el cerebro identifica como recompensas, y que poco a poco demanda con mayor frecuencia. En ese momento solo se piensa en obtener placer, dejando a un lado todo lo demás. Se ven afectadas las relaciones con otros, y a menudo esto genera una sensación que aumenta aún más el deseo de olvidarlo todo tomando la sustancia o realizando la actividad que produce la adicción.

Claves para el tratamiento de adicciones

Para afrontar un tratamiento con garantías de éxito es necesario tener en cuenta algunos factores:

- Los cambios que el cerebro ha generado en el organismo, modificando sus prioridades hacia la obtención del placer.

- Elementos externos que pueden influir en la adicción, como otros adictos con los que se tiene trato.

- Costumbres que pueden hacer que el adicto sufra recaídas.

Fases en el tratamiento de adicciones

Se puede resumir el tratamiento de las adicciones en tres fases principales:

- Desintoxicación. Es la más corta, pero la más difícil porque las primeras horas o días son muy duros. Además, la persona que padece el trastorno tiene que ser consciente de que necesita romper con el hábito. Por eso, es importante mantener una vigilancia para que pueda pasar por esta fase sin causar daños de alguna clase.

- Dejar el hábito. Una vez pasados los primeros momentos de deseo, se necesita un cambio de costumbres, porque algunas de ellas solo propician el consumo. Por ello, hay que trabajar con el adicto para que pueda gestionar pensamientos negativos y cambiar conductas, incluso dejar a un lado determinadas compañías, para que poco a poco se vaya perdiendo el deseo de recaer.

- Rehabilitación. Este es un proceso continuo, porque hay determinados hábitos que no se pueden abandonar, y deberá volver a la vida cotidiana sin sucumbir al deseo. Hay que ser consciente de que ese deseo puede volver a aparecer, pero tener autocontrol ayudará a evitar las recaídas.

Ayuda profesional para romper con las adicciones

En https://atiempoadicciones.com/ cuentan con un equipo de profesionales experimentados en tratar las adicciones. Su objetivo no es solo dejar el consumo o la práctica que causa el trastorno, sino evitar que con el paso del tiempo se vuelva a repetir.

"Si conoces a alguien que necesita ayuda, o tú eres esa persona, puedes contactar y recibir el apoyo que necesitas", concluyen desde Atiempo Adicciones.

