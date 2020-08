Schneider Electric presenta sus resultados no financieros del primer semestre Comunicae

viernes, 14 de agosto de 2020, 12:38 h (CET) Schneider Electric ahorra 107 millones de toneladas métricas de CO2 a través de las soluciones implantadas en sus clientes. El Tomorrow Rising Fund, de la Fundación Schneider Electric, ayuda a la recuperación y resiliencia económica con su apoyo a programas de formación Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado sus resultados financieros y no financieros anuales. Cada trimestre, Schneider Electric publica 21 indicadores en el marco del Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric (SSI), que mide su progreso hacia sus compromisos de sostenibilidad para 2018-2020. Estos objetivos están estrechamente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) y resumen las actuaciones no financieras del Grupo. Este trimestre, el SSI ha alcanzado una puntuación de 7,71 sobre 10. La empresa confía en poder alcanzar su objetivo anual a través de los programas implementados.

Indicadores y resultados no financieros:

Gilles Vermot Desroches, Sustainability Senior VP de Schneider Electric, ha asegurado que "la crisis no comprometerá nuestros objetivos de sostenibilidad para 2020. Mantendremos el listón alto en nuestros compromisos para 2030: implicar nuestro ecosistema mundial para luchar contra el cambio climático y mantener nuestra responsabilidad hacia el crecimiento inclusivo. A medida que vamos ayudando a los más necesitados a través del Tomorrow Rising Fund (más de un millón de personas, hasta ahora, en 65 países), para el segundo semestre queremos apoyar la recuperación de los programas de formación. Quiero agradecer especialmente a nuestros empleados, que están dedicando gran parte de su tiempo como voluntarios junto a nuestros partners locales".

Olivier Blum, Chief Strategy & Sustainability Officer de Schneider Electric ha comentado la perspectiva de futuro de la empresa: "Este año es decisivo. Si bien el día de Sobrecapacidad de la Tierra se ha movido al 22 de agosto, más de tres semanas más tarde en comparación con el año pasado, sabemos que queda mucho por hacer para construir un mundo más seguro, más ecológico y verdaderamente inclusivo. Hay que contribuir colectivamente. Es por eso que hemos colaborado con empresas en iniciativas como la Iniciativa CEO para la Recuperación, Reforma y Resiliencia de Europa. Apoyar la recuperación post COVID-19 es un paso, pero el objetivo es la recuperación sostenible para todos. El futuro se basa en la innovación que une lo digital y la energía para luchar contra el cambio climático en todas partes, para todo el mundo".

Clima

Objetivo 3: 120 millones de toneladas métricas de CO2 ahorradas en clientes a través de sus soluciones

El Grupo quiere ayudar a reducir las emisiones de CO2 a través de sus soluciones implantadas en sus clientes. A partir del segundo trimestre de 2020, ayudaron a los clientes a ahorrar 107 millones de toneladas métricas de CO2 y quiere alcanzar los 120 millones de toneladas métricas a final de año. El Grupo ha publicado el documento Time for Climate Impact, que explica cómo han ahorrado y evitado las emisiones a través de sus soluciones. La transparencia y la solidez son clave para generar confianza e impulsar acciones, por lo que la metodología ha sido analizada por una empresa independiente. Los equipos de Schneider Electric siguen trabajando constantemente con los clientes para incorporar un rendimiento sostenible en el diseño de la arquitectura y cuantificar los impactos ambientales positivos de los proyectos.

Economía Circular

Objetivo 8: 120.000 toneladas métricas de materias primas ahorradas a través de ECOFIT y los programas de reacondicionamiento y reparación

Schneider Electric ha superado su objetivo de final de año, evitando el consumo de materias primas de más de 126.000 toneladas métricas. En el primer semestre de 2020 se ahorraron 29.000 toneladas métricas. Si bien el reciclaje de baterías de plomo representó una gran parte de este resultado, ha sido la solución ECOFIT™ de Schneider Electric la que preparó el terreno al modernizar los equipos de los clientes, reemplazando los componentes claves de los cuadros eléctricos en lugar de cambiar todo el producto. En Italia, la planta en Stezzano de Schneider Electric fabricó 55 interruptores automáticos de media tensión, que ayudaron a prolongar la vida útil de los cuadros eléctricos y evitando el uso de 44 toneladas métricas de materias primas, principalmente para los sectores de servicios eléctricos, petróleo, gas, petroquímicos, minería, metales y minerales. Los programas de reacondicionamiento y reparación de equipos también hicieron su parte. En la fábrica de Schneider Electric en Greensboro, EE.UU., se han reparado o restaurado 29 toneladas métricas de controladores programables, interfaces hombre-máquina y drives, lo que extiende su vida útil.

Salud y equidad

Objetivo 14: El 90% de los empleados de las oficinas cuenta con un plan de desarrollo individual

En el SSI 2018-2020, el Grupo ha integrado aún más procesos de rendimiento y desarrollo, permitiendo la creación de planes de desarrollo individuales para ayudar a los empleados a alcanzar un mayor rendimiento, y a apoyar sus carreras profesionales.

- A partir del segundo trimestre de 2020, el 76% de los empleados de las oficinas de Schneider Electric cuenta un plan de desarrollo individual.

- Se anima a los empleados y responsable a reunirse de forma periódica durante el año para revisar el progreso del rendimiento y el desarrollo. Schneider Electric es consciente de que su éxito futuro depende de la capacidad de todos sus empleados para impulsar un alto rendimiento, desarrollar habilidades y competencias críticas y hacer crecer sus carreras.

Ética

Objetivo 17: 350 proveedores vigilados sobre derechos humanos y medio ambiente recibieron una evaluación específica in situ

En línea con la estrategia del Grupo, y para cumplir con la ley francesa de Deber de Vigilancia (2017-399), Schneider Electric se ha comprometido a implementar un plan de vigilancia. El plan identifica las intalaciones más expuestas a riesgos en términos de prácticas laborales, salud y seguridad y medio ambiente en el ecosistema del Grupo. El objetivo inicial de realizar 300 auditorías in situ en 2018 con sus proveedores, se elevó a 350 un año después, para liderar con el ejemplo. Si bien las auditorías se pausaron durante varios meses debido al Covid-19, se han completado un total de 298 auditorías desde su lanzamiento, y se han realizado 19 en el primer semestre de 2020. Simultáneamente, el equipo ha estado trabajando en las no conformidades identificadas en 2019, cerrando el 65% y comprometiéndose a cerrar el resto a lo largo de 2020.

Desarrollo

Objetivo 21: 15.000 días de voluntariado gracias a su plataforma global VolunteerIn

El "Tomorrow Rising Fund" de la Fundación Schneider Electric apoya las actividades de reconstrucción a largo plazo y de emergencia relacionadas con el COVID-19. Anima a los empleados a ofrecerse como voluntarios para "misiones digitales", como ayudar a los estudiantes en sus estudios, entrenar a emprendedores sociales o incluso mantenerse en contacto con personas aisladas. La Fundación también colabora con ONGs para ofrecer herramientas de aprendizaje esenciales, como equipos IT, a quienes no tienen acceso a ellos. En la página web de VolunteerIn se pueden ver algunos ejemplos de misiones de voluntariado.

Highlights

- Schneider Electric ha publicado diversos informes de Responsabilidad Social Corporativa desde el principio de 2020: Universal Registration Document, Integrated Report, Sustainability Report, Vigilance Plan, Compliance Report.

- El Tomorrow Rising Fund ha movilizado a empleados, clientes y partners en más de 65 países para contribuir en 74 proyectos locales, ayudando a 1 millón de personas.

- El Grupo se ha unido a una coalición de 11 empresas líderes internacionales para unir fuerzas para acelerar la transición energética en logística y transporte

Reconocimientos y premios

- Schneider Electric se ha situado cuarto en el Top 25 de Gartner Supply Chain 2020 y en primer lugar en el Top 25 de Gartner Supply Chain 2020: Top 15 de Europa.

- Schneider Electric ha sido galardonado con la etiqueta Solar Impulse Efficient Solution por sus soluciones EcoStruxure™ Microgrid Advisor y NEO Network™.

- El Grupo ha ganado el Premio a la Eficiencia Energética Industrial en Hannover Messe por su celda de Media Tensión Libre de SF6.

Los resultados no financieros de Schneider Electric para el segundo trimestre de 2020 están disponibles en www.se.com/sri

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.