La startup española ‘Porter Delivery’ sale al mercado para simplificar la movilidad de grandes objetos

viernes, 14 de agosto de 2020, 09:33 h (CET) Porter es una plataforma tecnológica basada en una aplicación móvil que conecta a usuarios que necesitan mover cualquier objeto con transportistas profesionales Ya es posible mover un objeto de un punto a otro, con un precio cerrado y contratar el servicio desde el móvil gracias a Porter una nueva plataforma de delivery que simplificará la movilidad de los enseres cotidianos. La idea parte de dos jóvenes emprendedores que vieron un vacío en el mercado y no dudaron en lanzar una solución nueva e innovadora a una necesidad real de la población.

Porter Delivery es una startup digital que está basada en una aplicación móvil que conecta usuarios que necesitan mover cualquier objeto con transportistas profesionales que van a trasladar, cargar y descargar los enseres con seguridad y con un precio cerrado. Agus Scab, director de Comunicación y Marketing de Porter, explica que el objetivo de Porter es revolucionar un sector tan analógico como es el de los portes a domicilio. “La idea de esta aplicación parte de una necesidad real. Después de realizar una compra de objetos de cierto volumen en un centro comercial mi socio y yo nos encontramos con que no existía la posibilidad de trasladar nuestros paquetes en el momento a nuestro domicilio, la empresa nos daba un plazo de 72 horas. En ese momento nos dimos cuenta de que existía un enorme vacío en un servicio que la gente necesitaba y nos propusimos llenarlo” explica Agus Scab.

Gracias a la tecnología de Porter hoy es posible mover cualquier objeto con origen o destino Madrid a golpe de click. “Nuestro objetivo –explica Scab-, es evitar que el usuario pierda el tiempo comparando precios entre docenas de webs, o que tenga que hacer cientos de llamadas a transportistas a través de portales de anuncios o recoger flyers en el parking de alguna gran superficie. Hasta ahora se trataba de un proceso eterno, anacrónico y que acaba con el usuario cansado y pagando precios desorbitados. Con Porter en tan solo 60 segundos puedes pedir tu servicio a través de la app”.

Un servicio rápido, seguro y con un precio cerrado

La plataforma que está disponible para iOS y Android, permite seleccionar el punto de origen de los objetos que hay que mover y el destino al que se los quiere llevar. También ofrece la opción de seleccionar el día y la hora del servicio, pudiendo programar desde un servicio inmediato a una reserva para dentro de un mes. Un transportista profesional se encargará de cargar, mover y descargar los objetos.

Otra de las ventajas de Porter Delivery es que el precio se cierra previamente en función de la distancia, además los objetos del cliente están asegurados. Todos los transportistas son profesionales del sector y el cliente podrá hacer un seguimiento en tiempo real del estado de su servicio a través del mapa de la aplicación, sabiendo dónde se encuentra en todo momento el transportista con sus objetos. La plataforma que se ha desarrollado con tecnología “made in Spain” ofrece sus servicios tanto a particulares como a empresas que necesiten mover gran volumen de objetos, o que, a su vez, tienen clientes que necesitan hacer grandes movimientos.

Valencia, Barcelona y Sevilla nuevos destinos de Porter

Actualmente, la plataforma está operativa con aquellos objetos que tengan origen o destino en la comunidad de Madrid, pero el objetivo dela compañía es seguir creciendo y sumando más comunidades autónomas durante los próximos meses.

“Estos meses hemos estado testando la app en Madrid, pero la gran aceptación que ha tenido y el éxito de los cientos de portes que hemos realizado nos han hecho pensar rápidamente en ampliar nuestros servicios a otras comunidades. Estamos trabajando en ello ahora mismo y el objetivo es que antes de final de año sumemos otras ciudades como Valencia, Barcelona o Sevilla. 2021 queremos que sea el año de la expansión nacional completa y no nos importaría cruzar las fronteras cuando ya estemos presentes en toda la geografía española”, explica Scab.

Jóvenes emprendedores que buscan revolucionar el mercado de los portes

Porter Delivery es una startup creada por el Venture Builder 'Rockets' y promovida por Marcos Romaní, Pilar Martinez y Agus Scab. Romaní es un empresario con más de 15 años de experiencia, en los que ha fundado y dirigido varias empresas y proyectos. Pilar Martínez es una emprendedora con experiencia en el sector de la gestión de espacios urbanos, y se ha encargado de conectar la plataforma con el entorno profesional en la ciudad. El CMO de la empresa es Agus Scab, un joven emprendedor que con solo 25 años ha puesto en marcha tres exitosas startups y es una de las promesas de la industria digital y de marketing española. Finalista del programa Santander Yuzz de emprendimiento, también fue seleccionado en 2019 como uno de los 40 jóvenes talento del país, en el programa 'Factoría de talento de Adecco'.

Sobre Porter

Porter Delivery es una startup española que nace a finales de 2019. La plataforma, que busca digitalizar un sector tan estancado como es el de las mudanzas, está plenamente operativa con mercancías origen-destino Madrid. El objetivo de Porter es seguir sumando nuevas comunidades autónomas a su APP. En 2019 Porter fue seleccionada por el programa Bridge for Billions y recibió una distinción de la Unión Europea a través del ICEX, siendo una de las tres startups españolas seleccionadas para participar en el 'EBAN Helsinki 2019'. https://www.porter.delivery/

