La moda de mujer para el verano más cálido

Los veranos en nuestro país son cada vez más cálidos. Sin embargo, el ritmo de vida sigue siendo frenético y obliga a salir de casa a horas en las que el calor es insoportable. Por ello, escoger las prendas de ropa adecuadas es imprescindible para evitar golpes de calor o marcas de sudor a la hora de ir a trabajar.



A ello se suma la necesidad de seleccionar un tipo de ropa acorde con el lugar de trabajo, una alternativa poco ofertada para los tejidos frescos. En este sentido, la cadena de tiendas de ropa de mujer 4x4Woman sigue apostando por su estilo de prendas elegantes y cómodas.

Y es que, aunque muchas personas no lo crean, existe la posibilidad de seleccionar prendas ligeras, económicas y a la moda.



Lino, el producto estrella Si existe un tejido que se lleve el premio al producto del verano, este es el lino. Desde la antigüedad, la gente de las zonas con climas más húmedos y complicados, como la costa, utilizaban este tejido durante los calurosos meses de verano.



La ropa fabricada con lino es transpirable y apenas absorbe la humedad del ambiente. Por ello, el lino es sinónimo de frescor y holgura. Su única pega tiene que ver con el lavado, ya que debe realizarse en frío y con programas especialmente indicados para prendas delicadas.



Existe una gran oferta en todo tipo de productos fabricados con lino: pantalones, camisetas, chaquetas o tops. Este verano, la moda de las bermudas se ha sumado a estas prendas, convirtiéndose en un must en el armario y en una alternativa versátil y elegante.



Camisetas y tops de algodón

Todas estamos familiarizadas con el algodón. Además de ser una prenda increíblemente transpirable, la facilidad en su producción abre la puerta a combinarlo en múltiples prendas y diseños, dando origen a numerosos tops y camisetas de estampados. Por ello, es una opción perfecta a la hora de seleccionar la ropa para el trabajo.



Prendas oversize En los últimos años se han puesto de modas las prendas de ropa oversize. Aunque se pueden utilizar todo el año y son increíblemente favorecedoras, ninguna ocasión parece tan idónea como el verano para lucir vestidos o camisetas que apenas rozan en la piel. La sensación es de holgura, lo cual evitará la impresión de asfixiante calor.



Las prendas oversize llegaron en el 2016 y, a partir de ese momento, se pasaron a cualquier diseño. Encontramos pantalones, sudaderas (ideales para las noches en las que refresca) y camisetas. También cabe la opción de comprar camisetas un par de tallas mayor y hacerlas pasar por oversize. Lo bueno de esta tendencia es que cualquier cosa es bienvenida.



Blusas sueltas

Las blusas, estén fabricadas con el material que sea, son una apuesta segura para acudir a la oficina o a ciertos ambientes en los que se requiere cierta presencia y formalidad. Los diseños de verano suelen ser amplios e incluso cercanos al oversize. Sin embargo, si los tejidos son los apropiados (seda incluida), no importa que llevemos camisas o blusas de media manga o manga francesa, ya que serán transpirables y no tendremos problema para combinarlos.



Monos y petos

Los monos y los petos son prendas de una única pieza que pueden conjuntarse con todo tipo de estilos: desde camisetas en un look diario hasta camisas y accesorios que los dotarán del toque de delicadeza. De igual modo, se pueden combinar con deportivas, sandalias planas o incluso sandalias de tacón. Por ello, son la prenda que no puede faltar en un armario.



Si, además, encontramos monos fabricados a base de lino, como los de 4x4Woman, habremos hallado la solución perfecta para los días de excesivo calor.



Bermudas, la tendencia del verano Las hemos mencionado anteriormente, pero hemos pasado por alto lo sumamente cómodas y versátiles que pueden llegar a ser las bermudas. Dado que son una de las tendencias del verano, y lo serán del otoño, podemos encontrar bermudas de un único color o con estampados, ideales para salir a la calle a la moda. Además, las bermudas son perfectas para aquellas personas que, por el motivo que sea, no apuesten por pantalones excesivamente cortos y quieran cambiar los vestidos y atreverse con algo nuevo y diferente.



Faldas largas y estampadas

Por último, proponemos otra prenda todoterreno para el verano que, al igual que las bermudas o las camisas, puede utilizarse en otras épocas del año. Las faldas largas son combinables con todo tipo de prendas y estilos (casual, elegante, looks nocturnos, looks diurnos…), así como con deportivas o tacones. Por ello, son una elección a la que podrás sacar provecho.

Con estas prendas básicas se pueden realizar multitud de conjuntos para el verano. En otros casos, se puede recurrir a revistas de moda como Marie Claire, las cuales pueden ayudarnos a dar salida a cierta ropa a la que habíamos asignado un único papel.



Lo importante, ante todo, es sentirse cómoda.