Un verano diferente, pero digital: las tendencias protagonistas de esta temporada estival, según The Valley Comunicae

jueves, 13 de agosto de 2020, 14:41 h (CET) Algunas de las actividades que está facilitando la tecnología: relajación y deporte con aplicaciones móviles, monitorización de la salud, más formación telepresencial o entretenimiento y reencuentros virtuales En el mes de junio, el 27,2% de los españoles afirmaba que irse de vacaciones estaba entre sus planes de verano, mientras que otro 65,7% declaraba lo contrario. Así lo revelan los datos del Barómetro de junio 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sea como sea, lo que sí está claro es que, este año, la temporada estival está siendo distinta, pues sigue marcada por la incertidumbre. De la misma forma, predomina la precaución ante la presencia del COVID-19 y los posibles rebrotes, así como la necesidad de descanso físico y mental tras el período de confinamiento.

La tecnología está teniendo un papel fundamental durante estos meses en los que las medidas de distanciamiento físico, control de aforo o medición de temperatura corporal, han sido protagonistas. Y es que el confinamiento fue, en muchos ámbitos, el gran detonante para el avance de la digitalización y, con ello, actividades cotidianas que antes se realizaban físicamente, como ir al supermercado, quedar con amigos o realizar deporte en clases dirigidas, se pasaron al entorno digital con el objetivo de minimizar el contacto físico y el posible riesgo de contagio. La previsión apunta a que se sigan aprovechando las herramientas tecnológicas para facilitar y hacer más eficientes y seguras las actividades diarias.

Los expertos de The Valley han analizado las tendencias que están siendo protagonistas en esta época estival tan inusual y la importante presencia que tiene la tecnología en todas ellas:

Atención al bienestar físico y mental gracias a las soluciones móviles

Gracias a las diferentes aplicaciones móviles y herramientas tecnológicas existentes, ya no hace falta ir a un SPA para relajarse o a un gimnasio para ejercitarse, pues con tan solo un dispositivo móvil se puede acceder a una infinidad de herramientas que ayudan a cuidar el bienestar físico y mental. Tras el confinamiento se ha normalizado el uso de aplicaciones de fitness para hacer deporte en casa e, incluso, se ha notado un aumento en la oferta de talleres de meditación, clases de yoga o sesiones de coaching gratuitas en las propias redes sociales u otras plataformas. Y es que las personas se han acostumbrado a consumir este tipo de contenido de forma online, y durante el verano, lo seguirán aprovechando. Existen ya diversas opciones para realizar meditaciones por vídeo o audio, o incluso para conectarse directamente con un psicólogo, nutricionista u otra especialidad para realizar sesiones online. También, se pueden realizar clases de fitness, yoga o pilates desde la comodidad del hogar, e incluso contando con soluciones tecnológicas avanzadas como la esterilla inteligente que permite entrenar con clases guiadas a la carta, con feedback en tiempo real y datos de rendimiento.

Más formación telepresencial para ser relevante de cara a la reactivación laboral en septiembre

Actualmente, resulta sumamente importante que los profesionales aprovechen el tiempo para adquirir los conocimientos que podrían ayudarles a destacar de cara a septiembre, cuando las empresas que necesiten nuevos talentos en sus equipos, comenzarán a poner en marcha sus procesos de selección. La buena noticia es que la educación a distancia ha experimentado un importante crecimiento y avance en los últimos meses, dando grandes pasos en su transformación digital y ofreciendo la posibilidad de adquirir conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de renunciar a los viajes estivales. Un ejemplo de este nuevo modelo de educación es la metodología The Valley Flow, un entorno educativo basado en flexibilidad, personalización, conveniencia y que aprovecha la tecnología como facilitador, dando a los estudiantes la posibilidad de elegir qué materias cursar, dónde y cuándo hacerlo, así como permitiéndoles disfrutar de sesiones interactivas y de una experiencia telepresencial muy similar a la presencial, o incluso enriquecida. Así, los expertos recomiendan que la clave está en la formación digital y en disciplinas específicas, con las que los profesionales puedan obtener el expertise necesario para satisfacer las demandas laborales. En este sentido, resultan especialmente interesantes programas que permitan a los estudiantes adquirir todos los conocimientos relevantes sobre un tema concreto en un plazo corto de tiempo, como podrían ser los Digital Training Certificate de The Valley.

Menos viajes, más entretenimiento digital y reencuentros virtuales

Este año, son muchas las personas que han decidido no viajar durante las vacaciones. Por suerte, existen diversas plataformas que permiten viajar desde el hogar y divertirse. Por una parte, las redes sociales han ido integrando nuevas posibilidades y herramientas como, por ejemplo, la creación de vídeos con montajes. Por otro lado, también se están popularizando nuevos formatos de entretenimiento digital, como las plataformas oficiales de streaming, que ofrecen una amplia gama de contenido; la oferta de conciertos, festivales y eventos online; la posibilidad de viajar mediante la realidad virtual sin moverse de casa… En este sentido, también seguirán teniendo protagonismo las herramientas de comunicación y videollamadas entre aquellos que no puedan desplazarse a visitar a sus familiares, posibilitando los reencuentros de forma virtual.

Uso de las tecnologías con un nuevo foco de importancia: garantizar la seguridad y salud

De la misma forma que las tecnologías para la comunicación, las compras, la educación o el trabajo han avanzado, han ido apareciendo en los últimos meses diversas soluciones tecnológicas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud recomendadas, e intentar reducir la propagación de la pandemia. Entre las tecnologías protagonistas se incluyen los sensores térmicos en drones u otros soportes como quioscos móviles, los robots con luces ultravioletas o las máquinas de ozono con purificadores de aire para desinfectar los espacios, los wearables para asegurar la distancia de seguridad y monitorizar la salud, entre otros, según se explica en el informe “La sociedad postpandemia: La tecnología como vector de cambio”, desarrollado por The Valley.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.