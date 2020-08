La plataforma Vídeos Baratos revoluciona la producción audiovisual low cost Comunicae

jueves, 13 de agosto de 2020, 09:20 h (CET) Cada vez es más complicado darse a conocer en Internet. El videomarketing es, según los expertos, una de las maneras más efectivas de conectar con los clientes. Hasta ahora, producir un vídeo era un recurso con un alto coste que sólo las grandes empresas podían permitirse. Gracias a Vídeos Baratos, cualquier startup puede crear vídeos profesionales a una fracción de lo que ha costado hasta ahora. Desde sólo 30€ Vídeos Baratos es una plataforma española que ha revolucionado la manera crear videomarketing para empresas. Esto se debe a que ofrecen servicios de muy alta calidad a un precio muy accesible, en comparación con a la media del sector. Tanto si es para producir vídeos animados como reales, Vídeos Baratos se encarga de todo el proceso de producción.

Los vídeos promocionales para empresas ahora también son asequibles para las startups gracias a Vídeos Baratos. No dudes de ponerte en contacto con ellos y opten un presupuesto en 1 min a través de su página web.

¿Cómo funciona?

Esta plataforma cuenta con una interfaz sencilla de utilizar, de tal forma que simplemente indicando las características que deseas en el vídeo obtienes el precio. Con un simple clic, se selecciona el tipo de vídeo animado, así como su duración, estilo y voz.

En líneas generales, la pagina funciona de la siguiente manera:

Entrar en la web y pedir el vídeo

Para solicitar el vídeo, solo tienes que seleccionar el estilo del vídeo animado, la duración, la voz e introducir el guión.

Una vez que se hayan enviado las instrucciones y pagado el pedido, el personal de Vídeos Baratos se podrá en contacto . Así, se podrá aclarar con ellos cualquier detalle y garantizar que se obtendrá un vídeo de acuerdo a las necesidades.

Recibir el vídeo solicitado

En el transcurso de unos días, recibirás el vídeo animado directamente en el correo electrónico. Este vídeo cumplirá completamente con los requerimientos, y permite hacer crecer el negocio gracias a los beneficios que se transmiten.

Solicitar los cambios que se consideren necesarios

Aunque los profesionales de Vídeos Baratos entregan un vídeo de alta calidad, siempre puede llegar a ocurrir que se necesite hacer algún cambio. Para ello, se puede solicitar cambios una vez sin coste alguno.

De esta manera, se garantiza que el cliente queda completamente satisfecho con el resultado final.

¿Desde qué precio producen vídeos?

En está plataforma se pueden adquirir vídeos animados de cualquier estilo (ya sea estilo clásico, moderno o pizarra) a partir de 30 euros. Realmente, los precios son muy competitivos comparados a la media del sector.

¿Por qué son tan baratos?

Esta empresa ofrece vídeos económicos debido a que cuentan con personal profesional in-house y procesos de automatización que ahorran tiempo. Además, al no haber intermediarios se abaratan los costes y se reducen los tiempos de entrega. De esta manera, el trabajo es realizado de manera rápida, económica y efectiva.

¿Cuánto tardan en producir vídeos?

Otra de las principales características de Vídeos Baratos es que tienen un tiempo de entrega corto. Tanto es así, que tardan aproximadamente entre 2 y 4 días en producir los vídeos.

Asimismo, en caso de que se haya solicitado un cambio tras haber recibido el vídeo, el personal de Vídeos Baratos entrega el resultado final al día siguiente.

¿Qué vídeos son los más solicitados en la actualidad?

Vídeos Baratos ha creado más de trecientos vídeos para más de 200 clientes. Gracias a la experiencia que han adquirido creando vídeos para tantas empresas, saben cómo captar la atención de la audiencia dependiendo del sector empresarial y tipo de cliente (B2C y B2B).

La gran mayoría de los vídeos creados por Videos Baratos son vídeos animados. Esto se debe a que las animaciones se han puesto de moda en la actualidad, debido a la capacidad que estas tienen para captar la atención de los clientes a la vez que generan leads.

