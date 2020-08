El libro, todo un mundo por descubrir, según ImprentaMadrid.com Comunicae

jueves, 13 de agosto de 2020, 09:28 h (CET) El libro es aquel compañero de muchos que lo encuentran como un pasatiempo, una forma de viajar, entretenerse, inspirarse, etc. El 68,5% de la población española lee con frecuencia según la FGEE. Quizás muchos lean, pero pocos conocen las distintas partes de un libro y sus componentes El perfil del lector típico español, según algunos estudios de la (FGEE) es el de una mujer de 55 años, que tiene estudios universitarios y vive en un área urbana. El perfil masculino tiene casi las mismas características. Además, ambos prefieren el soporte digital. No obstante, leer en el soporte tradicional, impreso tiene algo de romántico e inspirador. El placer que supone abrir un libro por primera vez y comprobar el olor de la tinta y el papel es algo que un ebook jamás podrá aportar. Los libros son especiales e ImprentaMadrid.com conoce a la perfección las distintas partes del mismo.

Las partes de un libro se pueden dividir en dos: externas e internas. Las partes externas son las cubiertas, cortes el libro, sobrecubierta, faja y guardas. Las partes internas son las hojas de respeto o cortesía, anteportada (o portadilla), portada interior, página de créditos o de derechos, dedicatoria, prólogo, cuerpo del libro, sumario e índices y la parte final del libro. Las hojas de respeto son aquellas que se colocan al principio y final del libro. Aunque muchas personas crean que estas hojas no sirven para nada pero están muy equivocadas: sirven para proteger el interior de restos de cola de la tapa.

La anteportada es la primera página que se imprime en un libro. Aquí se podrá leer el título del libro con una tipografía igual pero inferior a la portada. Es una página que cada vez se utiliza menos, cosa que es un gran error, ya que esta página se puede aprovechar para que el autor firme. La portada interior lleva el título, autor, méritos, editorial, año y lugar, etc. La página de créditos y derechos es aquella en la que se escriben textos legales. Las demás páginas (dedicatoria, introducción, cuerpo del libro y sumario) no son desconocidas para casi nadie.

La parte final del libro son la bibliografía, epílogo, glosario de términos, lista de abreviaturas, ultílogo y colofón. La bibliografía es todo aquel material que el autor ha consultado y sobre el que se ha apoyado para escribir su libro. El epílogo es, según algunos estudios, una de las partes más consultadas a la hora de comprar un libro. En esta sección del libro es en la que se resume el contenido del libro. El glosario de términos son aquellas palabras que el autor define por su dificultad de comprensión, la lista de abreviaturas son los signos y abreviaturas utilizadas. El ultílogo es el discurso que el autor hace antes de acabar el libro y el colofón es donde se coloca el nombre del impresor (con la fecha el lugar, tipografías, papel, etc).

