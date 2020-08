Bionike explica cómo maquillarse durante las altas temperaturas Comunicae

miércoles, 12 de agosto de 2020, 12:40 h (CET) Pero, ¿cómo va a permanecer el maquillaje con las altas temperaturas que asolan la mayor parte del territorio nacional? Atrás queda el miedo a parecer un mapache a las dos horas de haberse aplicado el eyeliner, los temidos brillos en la frente o las ronchas de colorete sobre las mejillas. Bionike, la marca cosmética de referencia "sin", aporta las mejores formulaciones al servicio de la belleza y todo su conocimiento a favor de las mujeres con 8 consejos para maquillarse en los días de calor Brillos. Para mantenerlos a raya y hacer que el maquillaje dure más, el truco está en elegir una base de maquillaje líquida, que sea ligera y libre de aceites.

Polvos sueltos. Son recomendables, en vez de hacer uso de los polvos compactos de siempre, por ser una forma de sellar el maquillaje más liviana, ideales para cubrir manteniendo siempre el rostro con un aspecto ligero y fresco, muy típico del verano.

No olvidar el corrector. Es un aliado inestimable cuando se trata de disimular ojeras, granitos o marcas de acné. Sin embargo, para evitar que se note demasiado o quede apelmazado, durante los meses de calor se recomienda el uso de uno en polvo. Éstos son los más indicados para controlar la grasa de la piel.

Waterproof: Otra opción perfecta para el verano es utilizar un eyeliner y una máscara de pestañas resistente al agua. En las tardes y noches de verano, donde la humedad y el calor están muy presentes, el uso de productos waterproof aseguran una mayor fijación.

El colorete siempre ha de estar presente. Mejor en tonos suaves, pues los rayos del sol ya habrán matizado el color del rostro.

En cuanto a los labios, podrían ser los protagonistas del verano. Rosas, fucsias… También son adecuados los brillos claros y nude, sin excederse con su uso que puede dar como resultado una boca “grasienta”.

Maquillaje nude. Es idóneo para el verano, pues ayuda a lucir un rostro más limpio, natural y fresco ahora que la piel ha tomado uno o dos tonos más que en el resto del año, y sin mucho maquillaje los resultados son estupendos.

Sombras en polvo: Es preferible usarlas, porque su composición permite absorber mejor los aceites. Mejor en colores claros y naturales como los beige, corales, durazno, o rosas pálidos.

Lápiz de labios DEFENCE COLOR Lip Design

- Suave, se desliza con facilidad y de trazo preciso. Rico en ceras y aceites de origen natural, es extremadamente agradable y emoliente.

- Disponible en 7 tonos.

(11,50 €)

Labial DEFENCE COLOR Crystal Lipgloss “Bonbon”- 6 ml

- Fórmula cremosa y envolvente, no pegajosa.

- Las microperlas sumamente finas confieren un color con múltiples reflejos resaltando la forma y el volumen de los labios.

- Máximo confort y protección gracias al exclusivo conjunto de principios activos “Glow Factor”.

- Disponible en 7 tonos.

(15,00 €)

Barra de labios DEFENCE COLOR Lipshine 207 “Geranio”- 3,5 ml

- Textura suave como el terciopelo, color intenso y luminoso de larga duración.

- Proporciona confort y protección gracias al exclusivo conjunto de principios activos “Glow Factor”.

- Disponible en 8 tonos.

(16,00 €)

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la calle Calle Cristóbal Bordiú 48 de Madrid y en las mejores farmacias. www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

Facebook: @BionikeSpain

Instagram: @bionike_es

