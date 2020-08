Cosas para ver en Murcia según www.murciacapital.es Comunicae

miércoles, 12 de agosto de 2020, 10:52 h (CET) La Región de Murcia, uno de los lugares más apetecibles para el disfrute de unas inolvidables vacaciones de verano. Para vivir un verano único solo se necesita ilusión, emoción y muchas ganas de disfrutar de toda la luz que brinda el verano, una de las estaciones más esperada por todos La región de Murcia además de poder presumir de diversidad cultural, también puede hacerlo de su riqueza natural, con un sinfín de espacios naturales y lugares de gran interés ya sea a lo largo de todo el litoral como en el interior.

La Región de Murcia alberga en su patrimonio una gran cantidad de testimonios del pasado convirtiéndola en un punto de encuentro entre la tradición y la motivación por hacer esta región mucho más presente en el día a día y mostrársela al visitante a través de museos, monumentos, rutas, festivales, teatros, etc.

Seguro que ha oído hablar de las dos Regiones de Murcia. La suma de ambas ofrece infinitas opciones para la práctica de diferentes tipos de actividades, ambas en contacto con la naturaleza:

- la región de Murcia volcada hacia el mar y,

- la Región de Murcia volcada hacia el interior

Este verano escápate y elige entre los infinitos planes que le brinda esta Región de Murcia, haciendo que cada día sea mucho más especial que el anterior.

Murcia le ofrece:

- El disfrute de atardeceres y amaneceres inolvidables en La Manga.

- Ruta de los castillos del mar en donde poder pasear por los túneles y fosos: Castillo de San Juan de las Águilas, Castillo de los Vélez.

- Disfrutar de la mejor música con vistas a lugares muy emblemáticos

- Iluminación del casco antiguo con velas recordando la belleza de su historia medieval, creando un ambiente mágico

- Los amantes del vino podrán conocer todo el proceso de la vendimia, desde su recolecta, hasta la pisada de la uva y su elaboración, además de poder degustar los deliciosos vinos de D.O. de la provincia: Jumilla, Yecla y Bullas.

- Visitar al Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.

- Fiestas en el mar en donde disfrutar de los carnavales de verano.

- La visita a museos y centros de interpretación para conocer todos los secretos y tesoros que guarda el mar.

- Contemplar todo el paisaje litoral surcando los mares a bordo de un barco.

- Chapuzón en el interior en verdaderos oasis, Bullas (El Salto del Usero), Mula (Fuente Caputa) en donde poder refrescarse en esas aguas tan frías.

Experiencia inolvidable en cualquiera de las escapadas a los espacios naturales de la Región de Murcia.

Las playas de Murcia (naturales, turísticas, abiertas o más protegidas), son una especie de paraísos disponibles todo el año, en donde encontrar un excelente espíritu mediterráneo de aguas azules color esmeralda, arenas blancas y calas solitarias.

En la Costa Cálida uno puede encontrar alguna de las mejores playas del territorio español y también las más desconocidas. La región de Murcia ofrece calas de ensueño, playas naturales y playas urbanas de excelente calidad y bandera azul:

- Playa de Calblanque

- La Carolina

- Playa de Poniente

- Playa de Paraíso (La Manga del Mar Menor)

- Cala Cortina (Cartagena)

- Playa de las Palmeras

- Playa de Bolnuevo

La naturaleza, el deporte, las visitas culturales a la ciudad, el ecoturismo, la playa, el sol, el buceo, los festivales, etc., todo esto resulta mucho más placentero con el disfrute de una excelente gastronomía, como la que ofrece la Región Murciana: excelentes vegetales, frutas y verduras de la huerta (acelgas, alcachofas, limón, pimiento, tomate…) una increíble oferta de carnes (cordero, cabrito, conejo, cerdo y aves de corral) y los preciados tesoros del mar (caballa, dorada, caballito de mar…).

Los romanos enseñaron la manera de realizar las conservas y salazones de pescado; lo árabes aportaron el arroz en su cultivo y forma de cocinarlo entre otro sinfín de productos como especias, condimentos y plantas aromáticas.

Murcia es conocida como la Región de los 1001 sabores.

Conocer la riqueza cultural de la zona y degustar su impresionante y sabrosa gastronomía, hará que la visita a la región merezca la pena.

