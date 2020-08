El mercado de seguros, solvencia y fiabilidad para un 2020 impredecible por Segurosvip Comunicae

martes, 11 de agosto de 2020, 13:40 h (CET) La crisis provocada por la Covid-19 ya se está dejando notar en casi todos los estratos de la economía. El sector de las aseguradoras también ha visto disminuir sus beneficios a raíz de esta crisis, como no podía ser de otro modo. Sin embargo desde los más relevantes corredores de seguros se confirma una tendencia que contradice esta afirmación: el aumento en la contratación de seguros de salud La crisis provocada por la Covid-19 ya se está dejando notar en casi todos los estratos de la economía. El sector de las aseguradoras también ha visto disminuir sus beneficios a raíz de esta crisis, como no podía ser de otro modo. Sin embargo desde los más relevantes corredores de seguros se confirma una tendencia que contradice esta afirmación: el aumento en la contratación de seguros de salud.

Este aumento en la contratación de primas de seguros de salud parece confirmarse con los datos recabados por ICEA, Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras. Según estos datos, el sector asegurador de Salud tuvo un repunte de un 4,97 por ciento a cierre del segundo trimestre de 2020, lo que lleva de los 4.472 millones de euros hasta los 4.694 millones. Mientras que en ese mismo periodo, los ingresos de las aseguradoras por primas se situaron en 29.952 millones de euros, un 11,12 por ciento menos que hace un año.

Por supuesto la paralización económica sufrida a nivel mundial ofrece la explicación del decrecimiento en la mayoría de cifras. Concretamente, de los ingresos alcanzados hasta junio, las líneas de negocio del sector en las que más se ha notado el cambio de ciclo, con una menor demanda, han sido los seguros de vida, seguro vehicular y diversos, mientras que los seguros de salud y multirriesgos experimentan la situación contraria y crecen en este periodo.

Podría pensarse que el aumento en la contratación de un seguro de salud es una reacción lógica ante un momento de crisis de salud pública, sin embargo los datos apuntan también a que el volumen de asegurados contratados provienen en muchos casos de los contratos bienales con las mutualidades de funcionarios se han computado a arrancar el 2020. Sin embargo las compañías aseguradoras y los principales corredores de seguros no sólo a escala nacional sino también a nivel mundial, como Seguros Vip, afirman haber notado un aumento en las consultas para la contratación de este tipo de seguros, y en concreto por lo que se refiere a la cobertura en caso de Covid-19.

En cualquier caso, el sector seguros afirma ser un sector robusto, con gran resiliencia y solvencia, de modo que en momentos críticos puede centrar todos sus esfuerzos en la prestación de servicios y en el cuidado de sus clientes, empleados y proveedores. Desde el sector esperan ser uno de los puntales para afrontar con diligencia la crisis económica y salir lo más rápidamente posible de ella.

