Supuesta pandemia Gerardo Hernández, Getxo

martes, 11 de agosto de 2020, 08:53 h (CET) ¿De qué virus malévolo se está hablando? Comprueben las cifras, por favor. En la web de Osakidetza, por ejemplo, a fecha 4 de Agosto, solo un total de 10 personas ingresaron en los hospitales de Euskadi con ese apellido "Covid-19" (cuestionable y cuestionado porque, las PCRs que se están haciendo, son totalmente inespecíficas, existiendo multitud de falsos positivos, y que hay, solamente, un total actual de 4 ingresdas en las UCIs de esta C. Autónoma.



Por nuestra propia salud, si me lo permiten, les recomiendo como médico ya retirado: ¡dejen de apoyar la versión del "caso coronavirus" que se está difundiendo, que apesta a montaje huxleyano!



Cualquier virus respiratorio, incluso el de un simple resfriado común, puede dar origen a esos números. No sigan colaborando, además, al desastre económico en ciernes.



