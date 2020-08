FUJIFILM Sonosite lanza un nuevo ecógrafo para el punto de atención con formato adaptable Comunicae

lunes, 10 de agosto de 2020, 16:44 h (CET) Madrid, 10 de agosto de 2020 - FUJIFILM Sonosite, Inc., especialista en el desarrollo de soluciones revolucionarias de ecografía en el punto de atención (POCUS) y la parte más importante de la cartera de Fujifilm Healthcare, ha anunciado el lanzamiento del nuevo ecógrafo Sonosite PX. Sonosite PX es la siguiente generación de ecógrafos POCUS de Sonosite, que cuenta con la claridad de imagen más avanzada jamás vista, una gama de prestaciones que mejora la eficacia del flujo de trabajo y un formato adaptable "Cada uno de los aspectos de Sonosite PX se ha diseñado específicamente para los profesionales sanitarios que trabajan en primera línea. Hemos diseñado Sonosite PX para que ayude a los médicos a tratar a pacientes más eficazmente cuando más necesario es, en el punto de atención", afirma Rich Fabian, Director General y Responsable de Operaciones de FUJIFILM Sonosite "De cara a optimizar la ergonomía clínica y mejorar la eficacia, el sistema cuenta con una superficie de trabajo innovadora y adaptable que se pueda utilizar en una posición horizontal o vertical basándose en las necesidades del examen. La claridad de imagen excepcional es el resultado de una nueva tecnología de imagen propia, ver la anatomía con una mayor claridad proporciona un nivel de confianza sin precedentes y nuevas aplicaciones de procedimiento".

Al igual que con todos los equipos POCUS de Sonosite, Sonosite PX se ha construido con duración, fiabilidad y sencillez de uso, características legendarias de Sonosite y de las que los médicos de todo el mundo se benefician. El sistema de ultrasonidos y la nueva gama de transductores están probados para resistir caídas de hasta un metro, salpicaduras y la superficie de trabajo está sellada para conseguir una fácil limpieza y desinfección. Cuando se coloca en su carro de transporte, Sonosite PX cuenta con una superficie de trabajo adaptable que permite un acceso más cercano a la cama del paciente. La información es esencial para completar un examen, incluyendo la información de pacientes, informes y hojas de trabajo, se localiza de forma intuitiva para ahorrar tiempo y esfuerzo a los médicos cuando navegan por la interfaz de usuario.

Diku Mandavia, Doctor, FACEP, FRCPC, Vicepresidente Senior y Responsable Médico de FUJIFILM Sonosite, comenta: "Los médicos están ampliando de forma continuada su uso de la ecografía. Con Sonosite PX, pueden utilizar un ecógrafo para diferentes flujos de trabajo, ya que se adapta a las diversas necesidades". La interfaz de usuario de Sonosite PX está simplificada para mostrar los controles, cálculos y anotaciones más utilizados, el Doctor Mandavia añade: "El sistema cuenta con dos opciones cardíacas que permiten a los médicos seleccionar entre recopilar información sobre el corazón para determinar el bienestar general del paciente o investigar las condiciones cardíacas específicas con cálculos más completos que proporcionan un análisis detallado de la estructura y función del corazón. Esto permite a los médicos seleccionar el tipo de examen cardíaco que mejor encaja en sus necesidades de flujo de trabajo. Además, para mantener nuestro compromiso con la formación, hemos ampliado nuestros videos de capacitación con animaciones 3D, una ventaja muy útil para nuevos usuarios. Sonosite PX cuenta con más de 100 tutoriales de formación integrados en el equipo y la biblioteca más extensa que ofrece un ecógrafo del punto de atención".

Reconociendo la importancia de la documentación eficiente del registro de salud electrónico (EHR), Sonosite PX ha sido diseñado para integrar la documentación de los descubrimientos de la ecografía a pie de cama.

Si desea conocer más acerca de Sonosite PX visite https://showcase.sonosite.com/es.

Vídeos

Behind the Scan - Sonosite



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.